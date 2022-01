Alex Belli Vs Delia “Inutile che fai santa Maria Goretti”/ “Il nostro amore è libero”

Delia Duran ha ottenuto ciò che desiderava: un confronto con Alex Belli. Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, l’attore fa il suo ritorno fuori dalla porta rossa per chiarire con sua moglie che, al solo vederlo, parte in quarta e chiede spiegazioni. “Perché continui a scrivere questi tweet? – esordisce la modella venezuelana – Perché metti questi hashtag? Io sto difendendo i nostri tre anni meravigliosi, la nostra storia ma tu continui! Io pensavo tu, stando io qui dentro, mi comprendessi. Perché non lo fai?”

Alex prende parola e la prega di smettere di nascondersi e negare quello che è realmente la loro relazione: “Il nostro amore è un’altra cosa, è totalitario, è incredibile! – le ricorda – Io mi sono sottratto, ho scelto te e ho interrotto il mio percorso al Grande Fratello.” Alex, poi, la attacca: “È inutile che fai Santa Maria Goretti perché quello che ho raccontato di Delia non è quello che vuoi far trasparire! L’amicizia che è con Sole è ben diverso, lei ha capito! L’amore è libertà, i post che io ho fatto sono di amicizia, non vanno a mirare il nostro amore! Possiamo raccontare un nuovo frangente dell’amore, un’altra forma dell’amore!” conclude.

