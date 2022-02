Alex Belli Vs Katarina “Parli ancora di me dopo divorzio e diffida?”/ Stella attacca!

Si torna a parlare di Grande Fratello Vip nello studio di Pomeriggio 5. La puntata di ieri dà infatti vari spunti di discussione, a partire dall’uscita di Alex Belli dalla Casa. In studio c’è la sua assistente Stella che rivela di averlo sentito proprio poco dopo la sua uscita dalla Casa. “Pensava di poter stare un po’ di più nella Casa per poter stare vicino a Delia ed è un po’ dispiaciuto.” ha spiegato la stylist. In studio presenzia anche Katarina Raniakova, ormai presenza fissa quando si parla di Alex a Pomeriggio 5. Stella rivela di avere un messaggio per lei proprio da Belli e glielo comunica: “Come mai dopo aver avuto il divorzio e una diffida sei ancora qua a parlare di Alex? Perché non parli invece delle cose belle che avete vissuto?”

Katarina replica as Alex Belli: “Non siamo tutte al suo comando”

Bastano queste parole per scatenare la replica piccata di Katarina: “Lui mi ha attaccato, minacciato e io sono libera… non siamo al suo comando!” La Raniakova non sembra insomma disposta a zittirsi nonostante le parole arrivate indirettamente da Alex. Tra le due donne si accende allora l’ennesimo battibecco, poi Stella dichiara di rappresentare Alex “Sì, lo rappresento. Noi collaboriamo, abbiamo un’amicizia alchemica quindi…”

