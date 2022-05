Alex Belli vs Soleil Sorge, “Merita la mia indifferenza”/ “Certe persone pensano…”

Alex Belli attacca Soleil Sorge: “Quanta incoerenza e…”

La chimica artistica tra Alex Belli e Soleil Sorge è finita. Il popolare attore aveva stretto un’amicizia particolare con l’influencer all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo quella esperienza però i rapporti tra loro si sono freddati e Alex Belli in una diretta di Casa Chi aveva rivelato di aver notato una certa incoerenza da parte di Soleil Sorge: “A che punto siamo? Non lo so. Ho notato tanta incoerenza ma non m’interessa assolutamente niente…”. Alex Belli non aveva nascosto di essere rimasto deluso dal comportamento dell’influencer: “ll GF Vip è bello perché va vissuto in quel momento e non è detto che certe cose si possano portare anche fuori”. In queste ore Alex Belli ha continuato ad attaccare Soleil Sorge e su suo profilo Instagram ha postato una storia che non lascia spazio ad alcun dubbio.

Alex Belli boccia il triangolo dell'Isola Roger-Estefania-Beatriz/ "Le copie non sono mai come gli originali"

Alex Belli ha dichiarato in parole povere di non voler più essere associato a Soleil: “Quanta ipocrisia e incoerenza. Mi piace perché certe persone sono convinte che io abbia bisogno di parlare di loro o semplicemente di essere associato a loro. Bene, si sbagliano perché hanno totalmente la mia indifferenza. La mia vita e il mio lavoro è totalmente staccato da queste dinamiche. Buona vita e fatevene una ragione”. Alex Belli vuole dissociarsi da quelle dinamiche che lui stesso però ha contribuito a creare nella casa del Grande Fratello Vip e che gli hanno regalato la popolarità.

Alex Belli: "Barù? Una farsa con Jessica"/ "La Selassiè e Simone Bonaccorsi? Visti…

Soleil Sorge defollowa Alex Belli: “Ho visto dei teatrini che…”

Soleil Sorge ha deciso di togliere il segui ad Alex Belli su Instagram. L’influencer ha poi motivato le ragioni di questo gesto spiegando che il rapporto con Alex non ha trovato riscontro nella vita reale: “Sul mio rapporto con Alex non c’è molto da dire, come un po’ tutti hanno visto, io e Alex abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto dentro la Casa, finché le cose si sono un po’ andate a rovinare. È stato quello che mi ha portato a tagliare i rapporti con lui fuori la Casa. Il bene resta, ma l’ho defollowato. Ho defollowato lui e altra gente perché vedevo dei teatrini che a me non piacciono sinceramente. Sai un po’ questa voglia di visibilità che porta la gente a esaltare, a esasperare le cose. Quindi ho deciso in quel momento di defolloware un po’ di gente che mi stava simpatica prima ma non più, e non ho più interesse di avere a che fare con loro, non ci siamo più sentiti”. E seppur ci sia stata una bella intesa e una bella complicità tra di loro, il rapporto non è proseguito all’esterno del Grande Fratello Vip. Ha spiegato che le sarebbe piaciuto e che ha trovato una persona meravigliosa. Ma qualcosa è cambiato nel momento in cui ha percepito che a tutti i costi si stava realizzando una ‘mercificazione del loro rapporto’. Cosa con cui non si è trovata d’accordo.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge, gelo al selfie con fan/ “Perché dal vivo così brutta?“. Il video è virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA