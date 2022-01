“Alex Belli vuole andare a letto con Delia e Soleil”/ Indiscrezione: “Il suo piano…”

Alex Belli avrebbe messo su un piano che coinvolgerebbe Delia Duran e Soleil Sorge. A quanto pare, questo triangolo amoroso sarebbe già stato scritto: una fonte anonima avrebbe infatti rivelato al settimanale Nuovo che Delia si avvicinerà gradualmente a Soleil Sorge, prima facendosela amica e poi facendo credere al marito di aver preso una sbandata per lei. “Il copione è chiaro. Vedrete, la modella si avvicinerà gradualmente a Soleil Sorge, la donna che qualche mese fa ha fatto prendere una sbandata a suo marito Alex Belli. Delia appianerà le divergenze, diventerà amica della Sorge e getterà le basi per un triangolo amoroso che stuzzicherà Alex e l’interesse del pubblico”. Questa fonte ha anche svelato quale sarebbe il desiderio di Alex Belli: “L’idea di un grande letto e di una casa dove vivere con la moglie Delia e con Soleil fa impazzire Alex […] Se lo richiede lo share, il teatrino è servito”. Si parla pertanto di una messinscena, di un teatrino costruito ad hoc per far volare gli ascolti. D’altronde, proprio la scorsa puntata del Grande Fratello Vip ha battuto la concorrenza.

Alex Belli, prima di partire per l’Egitto, si è pavoneggiato sui social per questo risultato facendo chiaramente intendere che il merito sarebbe tutto il suo. Aldo Montano, nell’ultima puntata di Casa Chi ha infatti ammesso: “Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il programma si regga anche su quello”. Anche Aldo Montano è convinto che questa storia sia una farsa e non ne fa mistero: “Non so se l’hanno pensata fin dall’inizio o strada facendo. Di certo è una storia che non mi piace, non mi interessa, non mi diverte e un po’ ha rotto le scatole, diciamoci la verità”. In molti pertanto iniziano a dar credito a questa fonte anonima, che per ora non ha voluto svelare la sua identità.

Alex Belli ha abbandonato l’Italia. Dopo essere stato cacciato via dagli studi del Grande Fratello Vip, l’attore ha preso una clamorosa decisione. L’attore ha scelto di allontanarsi dal suo Paese per prendersi una pausa. Lo ha annunciato in un tweet pubblicato la scorsa notte: “Ritorno alla mia factory creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare o definirci… In quel mondo magico, per il quale tanto abbiamo lottato che si chiama libertà di espressione di vita. Non è più il mio game”. Alex Belli pubblica su Instagram delle storie che rendono più chiaro il suo intento. Dalle foto si vede un aereo in viaggio e poi si intravedono scenari esotici. Stando a voci che circolano in queste ore, pare che Alex Belli si trovi a Sharm El Sheikh.

Nella scorsa puntata, Alex Belli è stato cacciato dallo studio dopo che Alfonso Signorini si era spazientito per il suo comportamento. In merito alla storia con Delia Duran e Soleil Sorge, Signorini aveva chiesto: “Insomma, ma cosa significa questo amore libero? Poter andare a letto con altre donne”. Alex Belli si era sentito chiamato in causa e a quel punto aveva spiegato per l’ennesima volta: “Il mio concetto di libertà è legato alla possibilità di poter vivere un’amicizia, anche se io e Sole abbiamo perso la bussola e per questo a Delia ho chiesto scusa. Non significa andare a letto con altre donne. E non è quello che ho fatto con Soleil”. Alfonso Signorini però a quel punto ha reagito in malo modo chiedendo agli autori di allontanarlo dallo studio. Cosa succederà nelle prossime puntate? Alex farà il rientro in studio?



