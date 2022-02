Alex Belli:”Delia, usciamo dal GF Vip”/ “Posta in gioco troppo alta, tu non stai bene…”, la secca replica

Alex Belli ha proposto a Delia Duran di uscire insieme dal Grande Fratello Vip, sulla falsa riga di quanto già avvenuto a dicembre, quando l’attore, per salvare il loro amore, scelse di violare le disposizioni anti-Covid del reality show per farsi squalificare e provare a rimettere in piedi la sua relazione. Nelle ultime ore, nella Casa, è accaduto di tutto: prima Soleil e Delia si sono scambiate un bacio hot e appassionato, poi la stessa Sorge ha ammesso di essere innamorata di Belli, il quale, alle quattro del mattino, si è messo a chiacchierare con la Duran, come se nulla fosse accaduto.

Queste sono state le affermazioni del volto di “Centovetrine”, riprese da Biccy.it: “Delia, che stiamo a fare qua, cosa ci cambia nella vita? Prendiamo e usciamo. Non ti fa star bene stare qua, la tua salute è molto più importante. Se tu mi dici che qua non stai bene, usciamo. Io vedo che non stai bene, i tuoi occhi non sono gli stessi”. A giudizio di Alex, dunque, sarebbe finito il loro tempo nel format targato Canale 5 e sarebbe opportuno riguadagnare la loro quotidianità. Evidentemente, però, Delia la pensa in maniera diversa…

DELIA AD ALEX BELLI: “STO BENE, NON HO PIÙ LA STESSA FIDUCIA IN TE CHE AVEVO UNA VOLTA”

A quel punto, Delia Duran ha risposto ad Alex Belli in questi termini: “Tu pensi che io non stia bene? Io sto bene”. L’uomo, tuttavia, ha voluto proseguire il dialogo, dicendo che “la posta in gioco è troppo alta, io non esco fuori di qui lasciandoti in questa situazione. Io esco se so che tu sei in focus. Secondo me tu non hai il contatto reale con la realtà. Io sono qui per te per farti capire che devi avere fiducia di me”.

La discussione si è conclusa con le seguenti parole della Duran, pubblicate da Biccy.it: “Io ti amo, ti ho perdonato e siamo tornati insieme, ora ho fiducia di te ma non come prima di questo reality, quando avevo quella fiducia limpida con te. Ora non sono come prima, ora starò più attenta a tutto”.

