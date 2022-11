Alex Bellini, chi è l’esploratore/ La moglie Francesca, le figlie Sofia e Margherita

Alex Bellini, chi è l’esploratore e divulgatore ambientale

L’esploratore e divulgatore ambientale Alex Bellini oggi, martedì 22 novembre, sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Bellini è nato ad Aprica (Sondrio) nel 1978: “È dalle montagne che imparo la mia prima lezione: aggrapparsi alla roccia e tenere duro, sempre alla ricerca di un punto d’appoggio, anche quando il supporto sembra mancare”, ha scritto sul suo sito ufficiale. Dal 2000 ha iniziato a esplorare gli ambienti più ostili del nostro pianeta. Nel 2001 ha corso la Marathon des Sables, una corsa a tappe di 250 km nel deserto del Sahara. Nel 2002 e 2003 ha camminato attraverso l’Alaska, spingendo una slitta per 2.000 chilometri. Alex Bellini ha attraversato due oceani in solitaria a remi. La prima volta nel 2005 ha remato per 11.000 km partendo da Genova e arrivando a Fortaleza, in Brasile, dopo 227 giorni; la seconda, nel 2008, ha remato da solo per 18.000 km partendo da Lima, in Perù, e approdando a Sydney, in Australia, in 294 giorni.

Alex Bellini: le imprese e la famiglia

Nel 2011 Alex Bellini ha corso per 5300 km attraverso Stati Uniti: da Los Angeles a New York, in 70 giorni. Nel 2017, invece, ha attraversato il Vatnajokull, il più grande ghiacciaio d’Europa (Islanda) con sci e slitta in 15 giorni. Dal 2019 l’esploratore è impegnato nel progetto 10 rivers 1 Ocean, con l’obiettivo di navigare i dieci fiumi più inquinati al mondo: “Lo scopo è di promuovere una maggiore comprensione e conoscenza dell’inquinamento da plastica e, al tempo stesso, proporre un nuovo metodo di comunicazione per comprendere e interpretare le cause dell’attuale crisi ecologica. Le navigazioni le compio a bordo di zattere che costruisco con le mie mani a partire da materiale di recupero che raccolgo nelle vicinanza dei fiumi”, ha spiegato Bellini sul suo sito. L’esploratore è sposato con Francesca, con cui ha avuto le due figlie Sofia e Margherita.

