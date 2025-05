Partito da Roma, Alex Britti ha fatto carriera nel mondo della musica avendo le idee chiare già dai suoi primi anni di vita. A otto anni, infatti, il musicista ha cominciato a suonare la chitarra mentre più avanti ha fondato il suo primo gruppo blues, esibendosi nei locali di Roma. Proprio con la sua band si è esibito a vari festival blues in Italia e all’estero, sostenendo i bluesman americani. Nel 1992, Alex Britti ha avuto la prima esperienza come cantautore, incidendo un album che porta il suo nome, che non ha avuto però il successo sperato. Per questa ragione, Alex Britti si è trasferito poi nei Paesi Bassi, suonando ad Amsterdam e in generale in tutta Olanda e in Europa.

Nicole, ex fidanzata di Alex Britti e il figlio Edoardo/ "Da piccolino mi toglieva la chitarra e suonava"

Dopo un paio di anni, Alex Britti è tornato in Italia per riprendere nel suo Paese l’attività musicale. “A 19 anni sono andato via di casa, affittai un garage; sapevo che era un percorso e non percepivo le scomodità ma solo gli input positivi” ha raccontato il cantante, che dunque ha lasciato la sua casa di Roma e i suoi genitori, ma anche l’attività del papà che faceva il macellaio, per inseguire il sogno della musica.

Malattia del padre di Alex Britti: "Era bipolare"/ "Temevo di aver ereditato la malattia"

Alex Britti, chi è: gli esordi e poi la vittoria a Sanremo Giovani nel 1999

Alex Britti, parlando dei suoi esordi nel mondo della musica, ha raccontato con un pizzico di nostalgia come è andato il suo percorso e come sono stati i suoi primi passi nell’industria musicale. “Quelli erano anni frizzanti, dove si faceva musica pensando alla musica” ha spiegato l’artista romana. Un mondo, quello dell’industria musicale, che sicuramente è cambiato radicalmente negli anni, portando non sempre ad un progresso: oggi, come ha sottolineato infatti il cantante, si pensa quasi esclusivamente ai numeri e agli ascolti. Un mondo certamente diverso da come era trent’anni. Alex Britti ricorda sempre con nostalgia quel periodo del suo esordio, che ha portato poi ad una carriera di tutto rispetto nel mondo della musica, con, tra le altre cose, la vittoria del Festival di Sanremo nella categoria giovani nel 1999.