Alex Britti e Flavio Boltro/ Tornano a collaborare insieme dopo “In Missione per Conto di Dio”

Alex Britti si esibirà sul palco del Concerto Primo Maggio 2021 insieme a Flavio Boltro, trombettista jazz. Non è la prima volta che il cantautore romano collabora con il musicista: i due avevano già lavorato insieme nello spettacolo “In Missione per Conto di Dio”, tributo di Alex Britti e Max Gazzè alle loro comuni radici blues. L’anno scorso, in piena pandemia, Britti è stato uno dei protagonisti del Concerto del Primo Maggio televisivo, che ha chiuso suonando “Hey Joe” di Jimy Hendrix in una suggestiva e irreale Piazza San Giovanni deserta. Durante il lockdown Alex Britti ha voluto donare il proprio tempo insegnando i segreti della chitarra: “In questo momento così difficile, dopo le lezioni di chitarra, ho pensato molto ai gesti e alle emozioni che anche durante questa Emergenza Covid non abbiamo smesso di fare o provare… ecco perché ho deciso di far uscire una nuova canzone proprio ora”, ha detto a All Music Italia.

Alex Britti: nuove contaminazioni musicali

A maggio è uscito il singolo di Alex Britti dal titolo “Una parola differente”: “Un sapore abbastanza intimo, fresco e sereno. Non è detto che le cose fresche non debbano essere profonde, anzi, ma spesso vengono spacciate per qualcos’altro. Questo pezzo è estivo, un po’ caraibico, non di certo un reggaeton, un genere che ha prodotto certamente anche cose interessanti, ma si può fare musica carina trattando anche argomenti seri e profondi”, ha detto al sito Recensiamo Musica parlando del suo ultimo lavoro. A gennaio era uscito il singolo “Brittish” prodotto da Salmo e Dj Gengis, mentre l’ultimo disco di Britti risale al 2017. “In questo momento sto contaminando la mia chitarra blues, jazz e rock con la musica attuale, che io considero sempre pop, anche se è diventato un termine che oggi non vende, quindi devi cambiargli nome, oggi si chiama indie o trap”, ha spiegato il cantante parlando dei suoi progetti per il futuro.

