Alex Britti: “Felice di averlo visto sbocciare…”/ La replica alle critiche su LDA

Amici 21, dopo il debutto a Sanremo 2023 LDA si racconta a Oggi é un altro giorno: l’intervista di coppia con Alex Britti

Nelle ore segnate dal debutto trionfale di LDA live, l’ex Amici 21 reduce da Sanremo 2023, LDA, registra l’intervista del ritorno in TV, insieme ad Alex Britti, riformando così l’iconico duetto sanremese . É il più giovane nonché unico cantautore originario di Napoli, tra gli artisti ammessi alla gara Big di Sanremo 2023 condotto da Amadeus e in occasione della gara cover sanremese ha presentato con Alex Britti il remix di Oggi sono io, brano cult del cantautore capitolino che nella versione sanremese é contenuto nella tracklist del primo vero album appena rilasciato di LDA. E, ad Oggi é un altro giorno, il duo sanremese si é ricongiunto.

Reduce dalla presentazione sanremese di Se poi domani, il primo singolo estratto dal nuovo album Quello che fa bene e che gli é valsa la promozione alla gara dei Big di Sanremo 2023, LDA si confronta con l’ospite in studio alla nuova puntata di Oggi é un altro giorno del 21 aprile 2023, Alex Britti, in collegamento da Napoli e nell’attesa del concerto serale napoletano previsto nella stessa giornata di LDA live. Questo, con il capitolino che indirettamente replicherebbe alle critiche sul figlio di Gigi D’Alessio.

Tra le altre dichiarazioni rilasciate in replica alle domande della conduttrice Serena Bortone, in particolare Alex Britti sembra, infatti, mettere indirettamente a tacere l’accusa che taccia Luca D’Alessio di essere un “raccomandato” nell’industria musicale, in quanto figlio d’arte dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio. Sentenza web che giunge perlopiú dalle malelingue attive via social, nonostante il ventenne si sia imposto come il fenomeno pop più rappresentativo della Generazione zeta del momento sfoderando tutto il potenziale del suo talento nel cantautorato, durante la partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi, il talent show che ha reso Luca popolare dinanzi al fedele occhio pubblico della TV.

“Luca essendo figlio d’arte ha le idee più chiare. E’ molto più focus”, fa sapere Alex Britti, in un parallelo in cui il capitolino confronta il giovane sé e il giovane figlio di Gigi D’Alessio, in termini di capacità artistiche. Il cantautore di 7000 Caffè, che insieme a a LDA hanno conquistato il pubblico di Sanremo 2023 con la cover di Oggi sono io in corsa alla gara cover festivaliera, poi, ammette di essere contento di aver visto sbocciare sul palco dell’Ariston, Luca D’Alessio in arte LDA, il figlio terzogenito che Gigi D’Alessio ha avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato.

Di tutta risposta, poi, LDA non lesina parole intrise di affetto e stima nutriti verso Alex Britti, ai microfoni di Oggi é un altro giorno. In particolare il giovane si dichiara ispirato all’umiltà palesata dal capitolino nell’avergli regalato la chance della realizzazione del duetto sanremese. “Ho imparato tantissimo da Alex, mi piace moltissimo come artista, si sposa perfettamente con i miei gusti musicali”, sottolinea nell’intervista post-Sanremo, l’ex Amici 21, che intanto mette a segno il successo delle due date evento di LDA live, quella di Milano tenuta il 19 aprile e quella di Napoli del 21 aprile che lo vede ricongiungersi sul palco con il padre d’arte Gigi D’Alessio. La reunion dei D’Alessio, a detta degli internauti che ora la condividono in massa in un tripudio di interazioni di consenso, via social, può dirsi un’alchimia magica tra le voci di padre e figlio d’arte, in una emozionante performance sulle note della canzone in duetto, Di notte. Un brano contenuto nell’album di Gigi D’Alessio, Buongiorno, che canta di una lovestory giunta al capolinea che si tramuta in un nuovo inizio, alla luce della trasformazione dell’amore nutrito verso una persona che si estende, propagandosi a macchia d’olio, fino a diventare universale e quindi amore per la musica, la lingua dei sentimenti per antonomasia in casa D’Alessio.













