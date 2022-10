Alex Britti: “Ho bevuto e fumato con Ray Charles”/ “Mio figlio Edoardo mi frega…”

Alex Britti si è raccontato a tutto tondo di fronte alle telecamere di “Bella Ma’”, trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco e in onda ogni pomeriggio alle 15.15 dal lunedì al venerdì. Il cantautore ha innanzitutto affrontato il discorso legato alla sua sfera emotiva: “Andando avanti con gli anni si imparano a gestire gli stati d’animo, credo sia un concetto implicito con il crescere e il maturare. Personalmente ho scelto di seguire una strada abbastanza tranquilla e serena. Mi sono sempre sentito una persona normale, anche negli anni in cui cavalcavo le classifiche e conducevo una vita più ‘mainstream’. Sono sempre fuggito dal personaggio, mi sono sempre considerato un musicista. Soprattutto negli anni più caldi vivevo all’estero, stavo spesso lontano dal nostro Paese, laddove non mi conosceva nessuno, conducendo una vita regolare: andavo a correre la mattina, prendevo un caffè con gli amici…”.

Alex Britti ha quindi rivelato di iniziare a suonare la chitarra “per colpa” di Edoardo Bennato, “come dissi in passato in alcune interviste. Lui nei primi anni Duemila era in concerto a Roma e mi chiamò per suonare insieme. Abbiamo così cominciato a frequentarci e sentirci più assiduamente, fino a quando nel 2006 abbiamo deciso di fare un singolo (‘Notte di mezza estate’) e un tour assieme, con concerti in tutta Italia e all’estero”.

ALEX BRITTI: “MIO FIGLIO EDOARDO MI FA COMMUOVERE…”

Nel prosieguo di “Bella Ma’”, Alex Britti ha rammentato le emozioni vissute quando suonò con Ray Charles: “Le persone speciali come lui spesso sono le più semplici. A parte l’emozione iniziale, lui si dimostrò molto disponibile. Dapprima abbiamo fatto le prove, poi ci siamo bevuti ‘una cosa’ insieme in camerino e ci siamo fumati una sigaretta. Lui chiacchierava normalmente di musica, non stava su un piedistallo. La barriera emozionale è subito crollata e oggi conservo il ricordo di una bella persona nel privato e di un gigante, di un musicista incredibile sul palco”.

Edoardo, il figlio di Alex Britti, è l’unica persona in grado di “fregare” l’artista (per utilizzare la medesima espressione da lui adoperata in trasmissione): “Mi fa commuovere – ha confidato –. I bambini cercano sempre di emulare quello che fa il papà. Lui mi vede tutto il giorno a casa con la chitarra, così ogni tanto lo becco da solo che si mette da qualche parte e si dà da fare. Gli piace soprattutto fare casino, mettere il volume alto. La chitarra la strimpella, però già a 2 anni sapeva accendere l’amplificatore e alzare il volume al massimo!”.











