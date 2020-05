Alex Britti/ “Una parola differente” nuovo singolo per dare speranza in tempi di Coronavirus

Pubblicità

Ci sarà anche Alex Britti tra i protagonisti del concerto del Primo Maggio che si svolgerà ‘a distanza’ in questo particolare periodo di emergenza Coronavirus. Per Alex Britti si tratterà dell’apertura di un periodo musicalmente molto importante visto che accompagnerà l’uscita del nuovo singolo, intitolato ‘Una parola differente’. Lo stesso cantautore ha definito questa canzone una sorta di ritorno alle origini dopo aver realizzato l’altro singolo ‘Brittish’ in collaborazione con il rapper di punta della Machete Crew, Salmo, un crossover che ha rappresentato senza ombra di dubbio una singolare divagazione nella carriera di Britti. Ma il cantautore romano ha deciso di regalare ai suoi fans un brano vecchio stile, anche per mostrare vicinanza in un momento sicuramente particolare, con la pandemia che ha costretto tutti forzatamente in casa.

Alex Britti, il singolo “Una parola differente” in un momento complicato

Alex Britti ha voluto sfornare un nuovo singolo in un momento in cui si sente profondamente la mancanza di gesti, situazioni e semplicità che prima dello scoppio della pandemia da Covid-19 sembravano scontati e che invece ora sembrano lontani. Eppure c’è un disperato bisogno di normalità tra la gente e ‘Una parola differente’ viene dedicata dal cantautore romano proprio a tutti coloro che hanno bisogno di un sostegno per sperare di tornare alla normalità di un tempo. Far uscire una canzone nuova in un momento come questo può essere interpretato come un atto coraggioso ma Britti spera che i social e YouTube diano forza al brano di cui è appena uscito anche il video, provando dunque a vivere un’esperienza diversa per il lancio di un singolo, che spesso era accompagnato da promozione televisiva e tour che dovranno essere per forza di cose rimandati in questa occasione.

Ecco la sua quarantena

Alex Britti ha recentemente raccontato il suo periodo di quarantena anche in una recente intervista all’AGI spiegando come sta trascorrendo questi giorni particolari. E’ a casa con il figlio e prima di lanciare il nuovo singolo ha avuto una particolare e apprezzata idea, lanciare delle lezioni di chitarra per tutti i suoi followers, che possono seguire i video e cercare di imparare quantomeno i rudimenti. Britti è infatti un chitarrista molto abile e prima di avere successo come cantautore è stato turnista per alcuni dei più importanti artisti musicali della scena rock/blues. Volendo, per le lezioni si poteva lasciare un contributo volontario, con la cifra raccolta donata all’ospedale Niguarda.

Video, “Una parola differente”





