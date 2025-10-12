Alex Calu emoziona ad Amici 25: chi è il ballerino

Oggi, domenica 12 ottobre, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 25. Ancora una volta vedremo esibire i ballerini e i cantanti che formano parte della Classe di quest’anno, tra cui anche Alex Calu. Alex ha 19 anni, è di Napoli ed è un ballerino. In particolare, è specializzato nel ballo latino-americano, conquistando già il titolo di campione italiano Under 21. Nella Scuola, è entrato sotto la guida di Veronica Peparini, che la fortemente voluto nella sua squadra. In questi giorni, poi, si è parlato di Alex anche per la sua storia personale, che lui ha coraggiosamente deciso di raccontare in uno dei pomeridiani di Amici.

Durante la puntata di domenica scorsa, Alex è stato al centro di una critica in studio legata al suo fisico, quando Alessandra Celentano lo ha definito troppo magro e poco muscoloso. Senza volerlo, la Maestra ha tirato in ballo un argomento delicato, motivo per il quale Alex ha deciso di aprirsi proprio dopo aver ricevuto il suo primo compito. “Non mi piaccio“, ha confessato inizialmente. Al che, ha poi raccontato a Maria di aver sofferto di disturbi alimentari.

Alex a cuore aperto ad Amici 25: cos’ha raccontato

“Ho avuto problemi fisici, disturbi alimentari quando avevo 16 o 17 anni. Ero davvero molto magro, troppo. Delle volte sceglievo di non mangiare, a causa di un’insicurezza mentale, io mi sentivo grosso e vedevo tutti più belli di me“, ha detto Alex parlando con Maria De Filippi. Proprio per questo, oggi fa fatica a mostrarsi con abiti più scoperti, a lasciare braccia e gambe nude. Al che, la De Filippi ha provato ad incoraggiarlo, ricordandogli che anche i suoi compagno hanno le sue stesse insicurezze, ma che bisogna sempre affrontarle. Il ballerino ha quindi deciso di prendere positivamente il compito della Celentano, nonché il suo primo ad Amici 25.