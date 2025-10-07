Alex Calu si racconta ad Amici 25, facendo una rivelazione molto delicata a Maria De Filippi: "Ho avuto problemi alimentari, non mangiavo"

Nella scuola di Amici 25 è arrivato un nuovo compito per uno dei ballerini. La maestra Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova Alex Calu, allievo di Veronica Peparini, già criticato in studio, durante la puntata di domenica scorsa, per il suo fisico magro e poco muscoloso. Senza volerlo, la maestra ha toccato un tasto dolente, e Alex lo ammette proprio dopo aver ricevuto il suo primo compito.

Amici, Daniele Doria è stato operato/ Il racconto dell’intervento: “Devo recuperare le energie”

“Non mi vedo bello, non mi piaccio”, ha esordito Alex dopo aver letto la lettera della maestra Celentano. Parole di fronte alle quali Maria De Filippi non è rimasta in silenzio ma ha anzi chiesto al ballerino il motivo di questa forte insicurezza.

Alex Calu svela di aver avuto problemi alimentari: la confessione ad Amici 25 e il gesto di Maria De Filippi

“Dunque dai ragione alla Celentano, ma perché?”, ha chiesto la conduttrice al ballerino di Veronica Peparini, che ha dunque ammesso di aver sofferto pochi anni fa: “Ho avuto un problema a livello fisico, problemi alimentari ai 16-17 anni, ero molto magro, tanto, troppo.” Quindi ha continuato: “Sceglievo di non mangiare, partiva da un’insicurezza mentale, vedevo gli altri più belli, mi vedevo grosso”. È per questo motivo che Alex prova difficoltà anche a vestirsi in modo più scoperto, lasciando braccia e gambe nude. Di fronte a questa confessione così delicata, Maria ha tenuto ad incoraggiarlo, facendogli notare che anche tutti i suoi compagni d’avventura hanno delle forti insicurezze, proprio come lui. Alex, in lacrime, ha allora ringraziato la conduttrice, dicendosi pronto ad affrontare la sfida inviatagli dalla maestra Celentano.

Amici, Mew ha vissuto un periodo nero/ "La terapia mi ha aiutata a vivere con più leggerezza, sono rinata"