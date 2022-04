Alex canta ‘Senza chiedere permesso’/ Testo e significato “Rimane un passo indietro, in ogni situazione…”

Amici 2022, Alex canta Senza chiedere permesso: il brano ereditato da Michele Bravi

Alla vigilia del quinto serale di Amici 2022 (Amici 21), Alex al secolo Alessandro Rina, il pupillo di Lorella Cuccarini, prosegue la sua competizione di stream su Spotify Italia, insieme al resto dei concorrenti cantanti del talent, con l’inedito Senza chiedere permesso. Si tratta di una ballad scritta da Michele Bravi, che il cantante reduce da Sanremo 2022 ha donato pubblicamente ad Alex, in occasione del daytime dello show di Maria De Filippi.

Il brano parla di un periodo complesso in cui si vive una relazione amorosa, dove ci si sente in difetto rispetto alla persona amata, tanto da convivere a fatica con il peso di sentirsi in dovere di chiedere il permesso, per entrare nella vita dell’altro.

Il testo di Senza chiedere permesso

Qui di seguito, quindi, il testo integrale dell’inedito di Alex, Senza chiedere permesso, uno degli inediti targati Amici 2022:

Ho sempre avuto la tendenza

a scusarmi ogni volta

quasi per la mia esistenza

a non tirare mai la corda

Mettere gli altri sempre prima

di ogni mia esigenza

non aspettare di mancarti

ad ogni mia partenza

Rimanere un passo indietro

in ogni situazione

camminare sopra un vetro

piuttosto che chiedere un favore

Per questione di carattere

alla fine fatto sta che la ragione

non te la so dire

Ma adesso voglio vivere ogni giorno

senza chiedere permesso

non dover rendere conto

neanche a te

se vado o resto

E niente al mondo in fondo vale

più di questo

senza chiedere permesso

Sentire l’urgenza di amarsi davvero

e far ripartire ogni cosa da zero

sono stato per troppo a bussare alla porta

e non mi hai dato risposta

Aspettare da dietro qualcuno che dice “Sì avanti”

Però adesso

voglio vivere ogni giorno

senza chiedere permesso

non dover rendere conto

neanche a te se vado o resto

E niente al mondo in fondo vale

più di questo

senza chiedere permesso

mai più chiedere permesso













