Alex Casademunt e Raoul Bova, ex e compagno Rocìo Munoz Morales/ Un doloroso addio

Rocìo Munoz Morales e Raoul Bova sono una coppia follemente innamorata. Entrambi attori, oggi compagni ma non ancora marito e moglie, svolta che potrebbe arrivare a breve. Insieme hanno due bambine, Luna e Alma, ma il loro non è stato un colpo di fulmine ma un amore nato col tempo, grazie alla conoscenza reciproca e quotidiana, che ha affondato le radici nel loro cuore. “Mi sono innamorata di Raoul, amo quell’uomo e sono fiera di questo amore.” ha ammesso Rocio in una recente intervista a Domenica In, per poi chiarire che “Per una donna come me, dal carattere molto indipendente, molto forte, non mi dà fastidio. Io mi sono innamorata, vado fiera del mio amore, sono anche altro e sono anche noi!“.

Rocío Munoz Morales/ "Raoul Bova è l'uomo della mia vita. È un amore privilegiato"

Chi era Alex Casademunt, l’ex di Rocìo Munoz Morales

Nel passato di Rocìo Munoz Morales c’è stato anche un altro amore importante. Lui è Alex Casademunt, recentemente deceduto all’età di 39 anni dopo aver subito un incidente stradale a Mataró, nei pressi di Barcellona, dove viveva da qualche anno. Una vicenda che è stata un durissimo colpo per l’attrice madrilena. Venuta a conoscenza dell’incidente, Rocìo ha voluto scrivere alcune parole in suo ricordo: “Non ci sono parole, Alex. Grazie per i bei momenti condivisi. Che la tua energia incomparabile ti accompagni lì dove sei ora”, ha scritto Rocio Morales per ricordare l’ex fidanzato.

LEGGI ANCHE:

Raoul Bova/ "Guido di Buongiorno mamma? Un padre in cui mi rivedo"Rocio Munoz Morales/ La compagna di Raoul Bova ha scritto il suo primo romanzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA