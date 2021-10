Alex Castelluccio, l’amico di Manuel Bortuzzo attacca Lulù Selassiè/ “Gli sta rovinando il GF Vip”

Duro attacco di Alex Castelluccio, migliore amico di Manuel Bortuzzo, a Lulù Selassiè. Il rapporto tra la principessa e il nuotatore è giunto al capolinea. Manuel, nelle scorse ore, ha messo le cose in chiaro con Lulù spiegando di non volere niente da lei nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Mentre la Selassiè non nasconde la delusione e il nervosismo, Manuel, da questa mattina, ignora totalmente Lulù dedicandosi alle amicizie che ha instaurato nella casa con gli altri concorrenti.

Il clima di tensione tra i due è evidente e sta coinvolgendo anche gli altri inquilini della casa comprese Clarissa e Jessica che hanno esortato la sorella a ridimensionarsi e a controllare i propri atteggiamenti che creano disagio a tutti. A scagliarsi contro Lulù, nelle scorse ore, attraverso un post pubblicato sui social, è stato anche Alex Castelluccio che ha lanciato una frecciatina durissima alla Selassiè.

L’affondo del migliore amico di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè

Alex Castelluccio non ci sta e scende in campo per difendere l’amico Manuel Bortuzzo e scagliarsi contro Lulù Selassiè rea di avere un atteggiamento pressante sul nuotatore. “Qualcuno spieghi a questa ragazza che Manuel non è di sua proprietà. Lei gli sta rovinando questa esperienza“, ha scritto sui social il migliore amico di Manuel che sta provando a far capire a Lulù di non voler portare avanti la conoscenza come vorrebbe lei.

Una situazione complicata che sarà al centro della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini ha annunciato un confronto tra Manuel e Lulù per trovare una soluzione permettendo ad entrambi di continuare a vivere l’esperienza nella casa in modo sereno e rilassato.

