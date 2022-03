Alex, chi è il concorrente di Amici 2022/ Come procede la lovestory con Cosmary?

Chi è Alex al secolo Alessandro Rina, il concorrente del serale Amici 21

Alex al secolo Alessandro Rina è uno dei concorrenti in corsa al serale Amici 21, che custodisce un grande sogno nel cassetto, quello di diventare un cantante professionista. L’artista nasce a Como e all’età di 21 anni raggiunge importanti traguardi nella sua vita. Frequenta il Chesterton Community College a Cambridge, per poi conseguire il diploma nel 2019 alla BIMM nel cuore di Londra. Sin da adolescente aspira ad essere indipendente e per mantenersi fa il fattorino con Deliveroo e cassiere al servizio in alcuni pub di Londra e Cambridge.

Amici 21 serale 2022, 1a puntata/ Diretta e eliminati: Alice, e non solo, è fuori!

Il percorso ad Amici 21 e le altre curiosità di Alex

Il percorso di Alex al secolo Alessandro Rina ad Amici 21 comincia con il cantante lombardo che passa le selezioni al talent con l’esibizione di uno dei suoi inediti, dal titolo Sogni al cielo. Al suo ingresso nella scuola entra a far parte del team capeggiato da Lorella Cuccarini. Da subito il cantante fa breccia nel cuore della sua insegnante, ma non solo. Tra i banchi, il 21enne si conquista le particolari attenzioni intime da parte di Cosmary Fasanelli, ballerina ingaggiata nel team di Alessandra Celentano. Tra i due non è colpo di fulmine, ma è una conoscenza intima che evolve in maniera importante, fino a rivelarsi una lovestory seria per i due giovani. Tanto che, persino dopo l’eliminazione di Cosmary da Amici 21, quest’ultima e Alex tornano a contattarsi, seppur a distanza ,con una dedica indirizzata dalla ballerina al cantante in occasione della festa di San Valentino 2022. “Ciao bimbo. – esordisce la ballerina nell’rvm per la sua crash, dove lei sembra chiedergli di non dimenticarla, oltre le distanze che li dividono – Ti faccio questo videomessaggio perché come ben sai oggi è San Valentino e sarei tanto voluta essere lì per festeggiarlo insieme. Purtroppo, visto che non ci sono, ti ho preso un peluche, un koala e non ti sto a dire perché, so che tu lo sai. Abbraccialo forte quando hai bisogno di sentirmi vicino, così come la pietra dell’ira, non lo dimenticare!”. Nella scuola di Maria De Filippi, Alex rilascia 4 inediti come il rivale LDA (Record di ascolti in streaming complessivi, su Spotify Italia), dai titoli Tra silenzi, Accade, Ammirare tutto, oltre a Sogni al cielo.

Christian Stefanelli, chi è il concorrente di Amici 2022/ Eliminato al primo serale?

Tra le altre curiosità, relative al percorso di Alex avviato ad Amici 21, si rileva il volume in media di oltre 351mila ascoltatori mensili e su Instagram lui si attiva come imalexwyse, con un seguito social di oltre 293mila followers. Secondo le anticipazioni tv relative al primo serale Amici 21, Alex è chiamato al guanto di sfida di Rudy Zerbi, che lo vede schierato contro il pupillo di quest’ultimo, Luigi Strangis, in una “prova performer”. Ai 9 appuntamenti serali del talent, il cantante è un membro del team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

LEGGI ANCHE:

Alice Del Frate, chi è la concorrente di Amici 2022/ Eliminata al primo serale?

© RIPRODUZIONE RISERVATA