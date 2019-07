Alex Cremona, incidente alla gara di motonautica/ Paura per il pilota dopo schianto

Paura per Alex Cremona: è stato vittima di un incidente durante la prima manche del campionato europeo F. 250 a San Nazzaro di Monticelli, nella Bassa Piacentina. Il campione di motonautica è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri durante la prima tornata di gare, ma è salvo. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, non è riuscito a virare, quindi il suo motoscafo si è schiantato contro l’argine del Po e la foce del Chiavenna. I commissari hanno subito sospeso la gara, mentre sul posto arrivava l’eliambulanza del 118 che ha trasportato d’urgenza Alex Cremona all’ospedale Maggiore di Parma in condizioni serie. Per fortuna Alex Cremona non è in pericolo di vita: è rimasto cosciente durante i soccorsi dei sanitari. Il pilota avrebbe perso il controllo dell’imbarcazione durante una virata riportando alcuni traumi. Le cause dell’incidente comunque vanno chiarite, ma non si esclude al momento la possibilità che il motoscafo guidato dal campione abbia avuto un guasto tecnico.

ALEX CREMONA, GRAVE INCIDENTE ALLA GARA DI MOTONAUTICA

L’incidente in cui è rimasto ferito il pilota Alex Cremona è occorso durante il 18esimo Gran Premio Motonautico del Po a San Nazzaro, in programma ieri e oggi. È stato organizzato dall’Associazione Motonautica San Nazzaro in collaborazione con C&B Racing Team. Questo evento prevede competizioni di motonautica di alto livello, come l’esordio nel piacentino del Mondiale della Formula 500 o la sfida nell’Europeo di F. 250 tra i campioni Alex Cremona e Claudio Franzini. Secondo quanto riportato da La Provincia di Cremona, il pilota avrebbe riportato trauma cranico e toracico. Secondo Libertà, sarebbe scongiurata l’ipotesi di un intervento chirurgico. Comunque ha cominciato a ricordare alcuni frangenti del terribile incidente che lo ha visto protagonista a San Nazzaro. Sul posto comunque era arrivato il sindaco di Monticelli, Gimmi Distante.

