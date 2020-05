Alex Del Piero: “Negli Usa niente acqua della salute”/ Dopo calcoli renali, polemica!

Pubblicità

Dopo la foto di Alex del Piero in ospedale per una colica dovuta a i calcoli renali, sui social è scoppiata la polemica e non sono mancate le battute per via della questione “acqua della salute”. Da anni l’ex pilastro della Juventus è protagonista di una pubblicità in cui elenca le virtù della sua acqua della salute ma poi ritrovarsi in ospedale per dei calcoli renali ha dato il via ad una serie di battute (tra meme e gif) su quanto siano veri questi pregi e quanto non lo siano. L’ex calciatore e capitano della Juventus è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles per alcune coliche coliche renali e in molti si sono prima preoccupati della sua salute e poi hanno dato il via a questa polemica alla quale ha voluto rispondere il diretto interessato. Dopo i ringraziamenti per tutti i messaggi di sostegno, Pinturicchio ha risposto anche alle critiche dove alla famosa “acqua della salute” che pubblicizza.

ALEX DEL PIERO RISPONDE ALLE CRITICHE “SULL’ACQUA DELLA SALUTE”

In particolare, Alex del Piero ha detto sui social in un video postato su Instagram: “Ciao a tutti, volevo ringraziare ancora una volta per tutti i messaggi di sostegno che mi avete mandato. Ora sto bene, è tutto ok e questa piccola disavventura è alle spalle e avanti sempre con grande energia e sorrisi come ho visto… sul web. Ma ahimè la mia acqua della salute non è distribuita negli Stati Uniti… peccato”. Inutile dire che la risposta di Alex del Piero non ha fatto altro che peggiorare le cose perché in questo modo il calciatore ha rivelato di pubblicizzare l’acqua tessendone doti che lui non conosce direttamente in quanto non la utilizza. E allora perché dire il contrario nel promo? Quello che è certo è che ogni volta che si vuole trovare il pelo nell’uovo e polemizzare un po’ sempre e comunque, ogni scusa è buona, e il video di Del Piero è come un cane che si morde la coda che potrebbe avere delle risposte contrarie a quanto sperato intervenendo.

Ecco il video pubblicato da Alex del Piero sul suo profilo social:

Visualizza questo post su Instagram #ADP10 Un post condiviso da Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero) in data: 21 Mag 2020 alle ore 9:00 PDT





