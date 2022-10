Alex Di Giorgio, coming out e paura di non essere accettato/ “Così sono scappato”

Alex di Giorgio, coming out difficile: “Così sono scappato”

Alex Di Giorgio si racconta a Ballando con le Stelle 2022, prima di scendere in pista da ballo. Il nuotatore italiano, specialista dello stile libero, ha raccontato le sue difficoltà nel condividere con gli altri, e soprattutto con la famiglia, la sua omosessualità. “Ad un certo punto della mia vita ho capito di essere attratto da ragazzi del mio stesso sesso”, racconta Alex Di Giorgio in una commuovente clip in cui riavvolge il nastro dei ricordi. “Avevo solo ventidue anni, non ero pronto a dirlo, i mei genitori non se lo aspettavano, soffrivo e rimandavo questa cosa al giorno dopo finche non ho parlato con mamma, col timore che potessi dare dolore“, spiega.

“Vedevo stupore, era una cosa che non si aspettavano, così sono scappato. Ma i miei genitori mi amano – ci tiene a precisare Alex Di Giorgio – erano preoccupati per come avrei affrontato la vita quotidiana”. Il nuotatore parla delle difficoltà incontrate nel mondo dello sport: “Non ero accettato, non mi sono sentito né protetto né a mio agio. Se adesso c’è un posto dove posso sentirmi protetto per essere me stesso e sicuramente a Ballando con le Stelle sono al posto giusto. Ho chiesto di ballare con un ragazzo gay come me per sentirmi completo e capito….”.

