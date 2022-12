Alex Di Giorgio, coming out:”Gay non accettati in vasca”/”Mamma si preoccupò e…”

Alex di Giorgio, il coming out e il rapporto coi genitori: “Mamma si preoccupò, sapeva che nello sport…”

Alex Di Giorgio è uno dei semifinalisti di Ballando con le stelle 2022, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. E’ il primo concorrente a danzare assieme ad un maestro, Moreno Porcu, un insegnante con il suo stesso vissuto e la sua stessa sensibilità. Durante la sua esperienza nel programma di Milly Carlucci, il campione di nuoto ha aperto il suo cuore raccontando le difficoltà del coming out e la paura di aprirsi completamente ai suoi genitori per quanto riguarda il suo orientamento sessuale. “Ad un certo punto ho capito che ero attratto da ragazzi del mio stesso sesso, avevo solo 22 anni, non ero pronto a dirlo. I miei genitori non se l’aspettavano minimamente, soffrivo, rimandavo sempre, fino a quando ho deciso di parlarne con mamma”.

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ballando con le stelle/ Esibizioni spettacolari e rinascita dopo coming out

“Inizialmente era preoccupata per ciò che poteva aspettarmi nel contesto che vivevo, in quanto nell’ambiente sportivo, alcuni anni fa, non si aveva la spalla che ti potesse proteggere e fare stare sereno. Oggi i social hanno un po’ smorzato determinati tabù, che però ancora resistono…”, ha continuato Alex nella sua confessione a cuore aperto col pubblico della tv.

Alex Di Giorgio con Moreno Porcu, Ballando con le stelle/ Scatta il bacio? Confessione 'd'amore' grazie a Iva

Alex di Giorgio e l’esigenza di danzare con un maestro gay a Ballando con le stelle 2022: “Volevo essere capito e compreso”

Se i genitori di Alex di Giorgio hanno accettato il suo modo di essere, nel mondo dello sport il ragazzo ha incontrato delle difficoltà inaspettate. Infatti ha lanciato accuse pesanti nei confronti di un certo ambiente, che a quanto pare avrebbe provato a metterlo ai margini. “Nell’ambiente sportivo non era accettata questa cosa, non mi sentivo non solo protetto, ma non mi sentivo a mio agio, se in questo momento c’è un posto dove posso sentirmi protetto ed esprimere quello che sono io è questo programma”. Quindi con la sua partecipazione a Ballando, il nuotatore ha chiesto espressamente a Milly Carlucci di poter ballare con un ragazzo gay, per sentirsi completo e davvero capito.

LEGGI ANCHE:

Alex Di Giorgio: "Ho ballato con un versamento al ginocchio"/ "Giuria ci ha sparato!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA