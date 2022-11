Alex Di Giorgio con Moreno Porcu, Ballando con le stelle/ Scatta il bacio? Confessione ‘d’amore’ grazie a Iva

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu a Ballando con le stelle 2022: un percorso di forte crescita

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu a Ballando con le Stelle 2022 dividono il pubblico. Tra i due la sintonia è scattata oppure no? Una buona parte del pubblico appezza la coppia che, di volta in volta, mostra in pista una forte sensibilità che sa diventare all’occorrenza anche sensualità. Nel corso delle puntate il campione di nuoto è migliorato tantissimo per stessa ammissione della giuria che, di settimana in settimana, ha premiato i suoi passi in avanti. Alex, infatti, puntata dopo puntata, si è dovuto confrontare con i seguenti stili: Boggie, Contemporaneo, Samba, Tango, Rumba e Paso Doble. Una delle ultime esibizioni ha stregato la presidentessa di giuria Carolyn Smith che ha giudicato il Paso Doble della giuria uno dei migliori mai visti a Ballando.

Voti alti anche dagli altri giurati: a cominciare da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e lo stesso Guillermo Mariotto. Anche Selvaggia Lucarelli ha approvato la scelta commentando: “bravissimi, magnifici”. Ma se in pista i miglioramenti sono dunque palesi, come stanno le cose tra i due dal punto di vista dei sentimenti?

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu: amici o qualcosa di più?

Da quando Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno iniziato la loro avventura a Ballando con le Stelle 2022 in tanti si sono domandati se c’è tra loro più di un’amicizia. A chiarirlo ci ha pensato una prima volta il maestro di ballo: “Sono ventitré anni che ballo e in ventitré anni non ho mai visto una coppia non litigare, è impossibile. Ma non capita solo nella danza, ma in tutte le partnership, è normale!“. Anche Alex, parlando del rapporto con il maestro, ha confessato: “Ho cercato di spiegarlo ma non lo hanno capito, ma questo per me è un mondo nuovo: ognuno parte da un punto diverso, io nel nuoto lavoro da solo. I litigi? Ma non è vero! “.

Un ulteriore passo in avanti nel loro rapporto lo ha mostrato il filmato che ha anticipato la loro scorsa esibizione a Ballando. Stuzzicato da Iva Zanicchi, che ha chiesto più amore e magari un bacio tra i due, Moreno Porcu ha fatto intendere di avere paura di lasciarsi andare troppo e innamorarsi di Alex. Stare sempre insieme però potrebbe far comunque scattare l’atteso bacio…











