Alex Di Giorgio con Moreno Porcu, Ballando con le stelle/ Una crescita continua ma…

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu saranno tra i grandi protagonisti della finale ripescaggi di Ballando con le stelle 2022, trasmessa oggi 17 dicembre, da Rai 1. I due sono una coppia che è migliorata di puntata in puntata. Moreno ha sempre presentato coreografie moderne e il pubblico lo ha sempre apprezzato. Quest’anno Porcu è la rivelazione dello showdance, perché ha portato in pista il ballo tra due uomini e perché con le sue coreografie ha fatto vedere cose nuove, non è mai caduto nella banalità. I follower sono affascinati dalla sua professionalità e tifano per la coppia che potrebbe insediare la volata verso la vittoria di Egger e Garko. Probabilmente sarà questo il trio che si disputerà il podio. Rivedere la clip e ascoltare nelle sue parole la sofferenza che ha attraversato per il suo coming out lo hanno destabilizzato.

xrxLa presentatrice si è avvicinata al concorrente che doveva scendere in pista e lo ha distratto, distogliendo la sua attenzione sul filmato che stava andando in onda. Nella finale la coppia dovrà essere Bud Spencer e Terence Hill e ballare sulle note di un moderno. Alex è molto entusiasta di questa esibizione, perché dovrà dimostrare di sapersela cavare anche con i balli allegri. Finora le migliori performance hanno interessato balli lenti, come il valzer, adesso deve tirare fuori tutta la sua energia perché è arrivato il momento di chiudere nel cassetto le lacrime e volare verso la vittoria.

Voglia di riscatto per Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Nella seconda semifinale di Ballando con le Stelle Alex Di Giorgio e Moreno Porcu si sono dovuti accontentare di ballare su una musica a sorpresa, sono scesi in pista mostrando la loro energia e voglia di riscatto. Alla giuria è piaciuto molto, dimostrando che anche in assenza di Moreno riesce a improvvisare una coreografia. Nella puntata odierna ai concorrenti è stato chiesto di realizzare una coreografia che riguardasse un aspetto particolare del loro passato. Alex e Moreno hanno chiuso le esibizioni portando in scena il momento più brutto e buio che il nuotatore ha attraversato nella sua vita. Il coming out che è stato obbligato a fare perché il suo ex compagno ha divulgato una loro foto in intimità, lo hanno fatto chiudere in se stesso. Per giorni è rimasto nella sua stanza, al buio pensando a cosa lo avrebbe atteso fuori dalla porta. La stata l’unica coppia in gara che ha lanciato un messaggio forte attraverso la danza.

Per Alex la sua performance è stata una vittoria, perché se una mamma, un papà riescono a considerare due ragazzi ballare, un qualcosa di normale, significa che qualcosa nel modo di pensare della gente sta cambiando. La giuria gli ha dato 47 punti che sommati al Bonus di 10 punti, guadagnati nella scorsa puntata hanno totalizzato 57 punti. Ma le sorprese per la coppia non sono finite, perché a fine serata gli è stato assegnato una parte del tesoretto classificandosi al primo posto e volando alla finale. Alex è riuscito finalmente a sbloccarsi, nel rivedere la sua esibizione si è reso conto del miglioramento che ha fatto. Nell’appuntamento settimanale con Milly Carlucci, il ragazzo ha omaggiato la presentatrice con un mazzo di fiori, per ringraziarla di essergli stata vicino prima dell’esibizione.











