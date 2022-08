Alex Di Giorgio concorrente a Ballando con le Stelle?/ Dopo il ‘no’ al GF VIP la svolta. L’indiscrezione

Alex Di Giorgio: possibile concorrente di Ballando con le Stelle

Alex Di Giorgio, nuotatore romano molto noto, potrebbe entrare nel cast di Ballando con le Stelle 2022. A lanciare questa indiscrezione è Dagospia che rivela croccanti dettagli sul possibile primo concorrente dello show, condotto da Milly Carlucci. Secondo il noto portale, il l’argento europeo avrebbe accettato la partecipazione al talent con un altro uomo come partner.

Non è tutto però; sembra che lo sportivo abbia rifiutato il posto al Grande Fratello Vip 7 offerto da Alfonso Signorini. Probabilmente non era predisposto per intraprendere un’avventura nella Casa più spiata d’Italia e avrebbe preferito il talent show basato sulla danza. Il campione aveva anche confermato le voci sul GF in occasione di un’intervista al Trends&Celebrities, in onda su Rtl 102.5 News. In quell’occasione Di Giorgio aveva ammesso: “Ero stato preso, poi non sono più andato”. Non è ancora chiaro il motivo del rifiuto al reality, ma si unisce ai papabili nomi del cast di Ballando insieme a: Gabriel Garko, Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robins e Beppe Convertini. Ancora nessuno di questi volti televisivi è stato confermato in via ufficiale, ma arriveranno dettagli molto presto.

Alex Di Giorgio: carriera, omosessualità e stalking

Alex Di Giorgio è un nuotatore romano, specializzato in stile libero. Nella sua carriera ha ottenuto un argento europeo, tre ori ai Giochi del Mediterraneo e un argento alle Universiadi. Inoltre, ha anche rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012. Di recente, lo sportivo romano avrebbe anche scoperto la sua fluidità.

Nella sua vita privata è stato fidanzato con una nota showgirl, per poi scoprire un’identità sessuali più ampia. Proprio in virtù di questo è stato vittima di stalking da parte dell’ex corteggiatore Ivano Marino che per molto tempo lo ha minacciato di rivelare la sua omosessualità negli ambienti sportivi.

