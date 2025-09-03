Alex Di Giorgio e Tommaso Zorzi pizzicati insieme dal settimanale Chi: è nata una nuova coppia?

Il settimanale Chi ha dedicato il numero in edicola da mercoledì 3 settembre 2025 agli amori e alle coppie nate e scoppiate e tra le tante foto spicca quella di Tommaso Zorzi in compagnia di Alex Di Giorgio. Nelle foto pubblicate dal magazine, i due si scambiano tenerezze e sarebbero una coppia. Archiviata la storia con Tommaso Stanzani, il conduttore di Cortesie degli ospiti avrebbe così ritrovato l’amore con il nuotatore con cui pare ci sia grande complicità stando alle immagini pubblicate dal magazine di gossip.

Nell’estate degli amori e delle passioni a cui Chi ha dedicato la copertina, dunque, trova spazio anche la storia tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio a distanza di qualche anno da quando avrebbero dovuto incontrarsi.

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio: il retroscena

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio avrebbero dovuto incontrarsi nella quinta edizione del Grande Fratello Vip che è stata poi vinta dallo stesso Zorzi. Il nuotatore, all’epoca, sarebbe stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente. Una proposta che, però, Alex fu costretto a rifiutare per motivi personali come ha poi rivelato lui stesso.

“Sì è vero, mi era stato proposto. Cosa penso del Grande Fratello Vip? In generale il Grande Fratello è un esperimento che dura ormai da 20 anni e che è un successo. Adesso sono felice di fare Ballando Con le Stelle, è una sfida continua ed è anche questo un bellissimo programma“, le parole di Alex. A distanza di anni, dunque, i due si sono incontrati lontano dalle telecamere del Grande Fratello.

