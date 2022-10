Alex Di Giorgio e Moreno Porcu/ “Abbiamo fatto fatica a capirci a Ballando, poi…”

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, in gara a “Ballando con le Stelle”, sono intervenuti ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 24 ottobre 2022. Subito i due si sono messi a discutere circa la loro avventura nel programma di Milly Carlucci, giunta alla terza puntata (la quarta andrà in onda sabato prossimo), con il nuotatore che ha sottolineato: “Una cosa che non ho capito è stata quando Selvaggia Lucarelli ha aperto questa questione secondo cui io e Moreno non andremmo d’accordo. Caratterialmente, all’inizio abbiamo fatto fatica a capirci vicendevolmente, poi abbiamo chiarito”.

Moreno Porcu, in tal senso, ha confermato le parole di Alex Di Giorgio: “In 23 anni non ho mai visto una coppia nel ballo che non abbia mai avuto una discussione. È normale”. L’atleta ha poi spiegato: “L’attesa che si respira in sala delle stelle è unica, ti senti un leone in gabbia mentre aspetti il tuo turno. In questa esperienza mi sto mettendo a nudo a livello personale come non ho mai fatto: è la prima volta che vado in tv”.

ALEX DI GIORGIO E MORENO PORCU: “CI CONOSCIAMO DURANTE LE LEZIONI, GIORNO DOPO GIORNO”

Nel prosieguo della chiacchierata su Rai Uno, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno evidenziato che il loro rapporto maestro-allievo si fortifica giorno dopo giorno. Moreno ha affermato che “si parla, ci si conosce durante le lezioni, non è semplice. Io per esempio ho lasciato casa a 18 anni, poi sono andato in Spagna, ho iniziato anche a girare il mondo con una compagnia australiana”.

Infine, Moreno Porcu, anch’egli dichiaratamente omosessuale come il suo partner, ha riferito che in famiglia “quando hanno saputo della storia che sarei andato a raccontare a Ballando con le Stelle mi hanno detto che sono coraggioso, in quanto sui social si dice che sia una tematica un po’ noiosa. Nel mio paese di 8mila anime fa scalpore parlare di queste cose”.

