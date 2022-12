Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ballando con le Stelle 2022/ Feeling incontenibile e…

Alex di Giorgio e Moreno Porcu scalpitano per la finale di Ballando con le Stelle 2022: adesso proveranno a stupire davvero

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno costruito mattone dopo mattone il loro percorso a Ballando con le Stelle 2022. Si tratta di una delle coppie che, nel corso delle settimane, ha mostrati maggiori segnali di crescita, arrivando ad esprimere in pista da ballo un’eleganza ed una raffinatezza insospettabile. Questo perché all’inizio del loro percorso, Alex e Moreno sembrava faticassero a trovare la quadra. Poi il feeling è aumentato a dismisura ed è diventato esplosivo in termini di rendimento in pista da ballo.

Ed ecco perché si sono moltiplicati gli indizi su un possibile nuovo amore tra allievo e insegnante, capaci di arrivare fino alla finale di Ballando con le Stelle 2022 e ora di giocarsi al meglio le proprie chances. I due ragazzi hanno già segnato un piccolo record, essendo non solo la prima coppia tutta al maschile del programma, ma anche la prima coppia tutta maschile ad approdare in finale. In vista della puntata di questa sera, dunque, non si possono escludere colpi di scena in pista da ballo. Alex e Moreno vogliono stupire ancora… ci riusciranno?

La scorsa settimana, durante la prima finalissima del programma, l’ex nuotatore e il suo insegnante Moreno Porcu si sono trasformati in Bud Spencer e Terence Hill, senza però riscuotere il successo sperato. E’ andata molto meglio quando Alex ha incontrato il padre Sergio, ex vigile del fuoco, con cui ha danzato in diretta tv e con cui ha dimostrato di aver instaurato un legame veramente speciale. “Quando da bambino andavo a trovarlo in caserma mi sembrava di entrare in un cartoon. Per me era ed è un eroe”, ha raccontato lo sportivo a proposito del padre.

“Alex da bambino rideva sempre, poi per tanto tempo non l’ho visto più sorridere. Qui ha ritrovato il sorriso, è uscito dal tunnel”, ha spiegato invece il signor Sergio. Quest’ultimo, inevitabilmente ha incantato anche Fabio Canino: “il padre di Alex è quello che vorrebbero tanti ragazzi. Tanti genitori dovrebbero lasciarsi andare…”, il suggerimento del giurato.











