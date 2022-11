Alex Di Giorgio e Moreno Porcu Ballando con le stelle 2022/ L’intesa lancia il gossip

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ballando con le stelle: cosa succede tra i due?

Anche il pubblico si è accorto che Alex Di Giorgio e Moreno Porcu si stanno aprendo e hanno trovato una bella intesa a Ballando con le stelle 2022. Quando allievo e maestro scendono in pista sono fantastici, mostrano una sensualità senza esagerare, il loro danzare è empatico. C’è chi la considera una coppia, meglio di tante coppie che in pista non hanno né sintonia e nemmeno armonia nel ballare.

Alex dalla prima puntata a oggi ha fatto molti progressi, come ha detto Canino per questa coppia c’è stato il giro di boa. Ogni esibizione regala qualcosa in più, il Paso Doble è stato intenso, sensuale e forte e i ballerini erano entrambi sincronizzati. Fin’ora Alex e Moreno hanno ballato Boggie, Contemporaneo, Samba, Tango, Rumba e Paso Doble, forse è arrivato il momento di un Valzer o un Jive?

Il Paso Doble di Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno presentato il Paso Doble sulle note di “Mentre tutto scorre” dei Negramaro. Per Carolyn Smith è stato il miglior Paso Doble che ha visto a Ballando con le Stelle. Ha trovato geniale l’interscambio di ruolo, l’utilizzo della gonna non è stato facile, c’è stata molta energia. Per Canino la coppia ha fatto il giro di boa nella maniera che si aspettava, si è complimentato con Moreno perché ha capito in quale direzione andare. A Zazzaroni non piace la sex dance, ma questa volta non ha potuto fare a meno di assegnare alla coppia un bel 10.

Mariotto detesta il Paso Doble, ma ha apprezzato molto lo scambio di ruolo, nel complesso la coreografia gli è piaciuta. Selvaggia Lucarelli si è semplicemente espressa con un bravissimi, magnifici. Alla fine la giuria ha assegnato alla coppia 48 punti.

Il viso è imbronciato? Alex Di Giorgio non è d’accodo!

Alex Di Giorgio non è molto d’accordo quando la giuria gli dice che ha il viso imbronciato, lui si considera una persona che ride dentro e fuori. È arrivato a Ballando con le Stelle vestito di tutta la disciplina e la rigidità che il suo mestiere gli impone. Adesso cercherà di sforzarsi a lasciare leggermente sciolte le briglie. Moreno gli ha detto che con il Paso Doble poteva scrollarsi di dosso tante paure e insicurezze. In questa coreografia dovevano essere entrambi energici, plastici e precisi. Durante le prove si sono molto divertiti. Finalmente Moreno ha capito quali tasti toccare e sta facendo uscire fuori il meglio di Alex.

Durante la settimana hanno avuto modo di commentare l’esibizione della settimana scorsa e su alcuni giudizi Alex non si è visto d’accordo con la giuria, con altri ha cercato di migliorarsi.











