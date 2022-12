Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ballando con le stelle/ Esibizioni spettacolari e rinascita dopo coming out

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, un percorso di crescita sorprendente a Ballando con le stelle. Ora i fan sognano

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno fatto un percorso in crescendo a Ballando con le Stelle 2022. Il passaggio verso la finale dovrebbe essere garantito, ma nulla è detto in vista di una semifinale che potrebbe regalare sorprese. A livello di ballo e di emozioni comunicate in pista, sicuramente, Alex di Giorgio e Moreno Porcu hanno fatto un ottimo lavoro in questi mesi. Quasi sempre al riparo delle polemiche, hanno proposto diversi stili in pista: boggie, contemporaneo, samba, tango, rumba e paso doble. Con il passare delle settimane sono entrati nel cuore del pubblico, che adesso tifa per loro in gran numero.

La strada verso la finale di Ballando con le Stelle 2022, ad ogni modo, è ancora in salita per Alex di Giorgio e Moreno Porcu, ma oggettivamente hanno buone possibilità di agguantare la puntata finale di questa edizione e giocarsi le loro chances di vittoria. Vedremo come se la caveranno nella semifinale di questa sera, venerdì 2 dicembre, con Milly Carlucci e gli autori che hanno assegnato ai concorrenti una nuova prova che li vedrà esprimersi in pista con esperienze personali e aneddoti toccanti. Tutto comunicato attraverso la danza ed una canzone, che nel caso di Alex sarà Take Me To Church.

Take Me To Church è un brano che parla della fine di un amore e che è certamente compatibile con la spiccata sensibilità di Alex di Giorgio. Assieme al suo coach Moreno, ancora una volta, cercherà di sorprendere giudici e pubblico, imprimendo quel pizzico di sensualità che specialmente Guillermo Mariotto ha sempre apprezzato nel corso di queste settimane. Sono attese dunque grandi emozioni, le stesse che Di Giorgio ha sprigionato in un percorso di crescita importante, dentro e fuori Ballando con le Stelle.

Ricordiamo che il ragazzo ha fatto coming-out quando aveva appena ventidue anni e ha ammesso di non essersi mai sentito accettato dal mondo esterno, specialmente quello sportivo. Così il nuotatore ha interpretato la partecipazione a Ballando con le Stelle 2022 come una nuova sfida per prendersi la sua rivincita personale, contro tutto e tutti. “Non solo non ero protetto, ma non mi sentivo a mio agio, se in questo momento c’è un posto dove posso sentirmi protetto ed esprimere quello che sono io è questo programma”, le sue parole nelle prime puntate. Adesso l’obiettivo è chiaro: mettere le mani sulla finale di questa edizione. Ci riuscirà?











