Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ballando con le Stelle: in versione sexy conquistano tutti/ Rivelazione?

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ballando con le Stelle: grande entusiasmo

Attorno a Alex Di Giorgio e Moreno Porcu c’è grande entusiasmo da parte del pubblico di Ballando con le stelle perchè ogni volta riescono a emozionare. Alcuni utenti trovano fantastica questa cosa di due uomini liberi che ballano senza alcun pregiudizio, ma come un qualcosa di normale. C’è chi vede molta sintonia tra i due ballerini e chi non riesce a trattenere le lacrime ad ogni loro esibizione. Porcu e Di Giorgio hanno fatto vedere già tutto. I follower li hanno visti esibirsi in balli energici e giocosi e poi il tango, un ballo sensuale dove hanno raccontato la loro storia di coppia nel modo più semplice e sublime.

Ema Stokholma e Angelo Madonia, Ballando con le Stelle/ Dall'infanzia difficile allo show sul palco

Il tango è la sfaccettatura di un amore passato, presente e futuro. Alex ha paura di lasciarsi andare. Il suo obiettivo è di riuscire a buttare giù il muro che gli impedisce di avere fiducia verso il prossimo. Spera di veder realizzato il suo desiderio con un ballo e chissà che sia il tango. Moreno è molto fiero dei progressi di Alex, anche se la Lucarelli gli ha detto che non è progredito. Il suo allievo ha fatto cinquanta passi in avanti. La coppia ha preparato il tango, fidandosi l’uno dell’altro come hanno fatto fin’ora.

Ballando con le stelle 2022, 5a puntata/ Diretta ed eliminati: Wanda Nara ospite

Con il tango Alex Di Giorgio e Moreno Porcu conquistano la giuria di Ballando con le Stelle

Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno presentato un tango, sulle note di “C’est la vie” di Achille Lauro. La giuria ha premiato la sintonia che è stata fantastica. La Lucarelli ha visto un’evoluzione della coppia che l’ha stupita. Per Zazzaroni è stata un’esibizione emozionante, piacevole e delicata. Fabio Canino ha trovato la coreografia molto moderna, l’energia era perfetta, erano all’unisono si muovevano con la stessa velocità di fare le stesse cose. Quello che è stato più apprezzato è l’intercambio di chi conduce, un particolare fondamentale quando a ballare il tango sono due uomini. Non c’è stata monotonia. La coppia con questa esibizione ha conquistato 46 punti. Per Alex e Moreno è stata una settimana difficile. Hanno deciso di portare in scena un Tango.

Angelo Madonia, chi è il ballerino di Ema Stokholma a Ballando/ Stanno insieme? "Appassionata amicizia ma…"

In Argentina agli albori il tango veniva ballato tra due uomini, è stato come tornare indietro alle origini. La settimana scorsa Alex è stato demolito dalla giuria perchè non ha ballato con la stessa energia di Moreno. Rivedendo il filmato, il concorrente non ha notato enormi differenze. Quello che ha infastidito Di Giorgio è stato il paragone che Selvaggia ha fatto con Lorenzo. Lui e Moreno avevano un problema di fiducia, ma vanno d’accordo, cosa che il suo fidanzato all’inizio non ha avuto con la sua insegnante. Il maestro per la nuova coreografia ha preso come riferimento la richiesta di Di Pasquale che ha espresso il desiderio di vedere una coreografia che racconti una coppia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA