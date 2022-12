Alex di Giorgio e Moreno Porcu sono fidanzati?/ “Mi sento completo e capito”

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu sono fidanzati? La potenziale coppia che piace al pubblico. Il nuotatore: “Volevo sentirmi capito”

Dopo diverse puntate di Ballando con le Stelle 2022 la domanda sorge ancora spontanea per molti fan del programma: Alex di Giorgio e Moreno Porcu sono fidanzati? Il feeling che si è instaurato in pista da ballo è speciale, forte e innegabile. Non è chiaro se sia scattato qualcosa a livello sentimentale, ma in molti ci sperano perché provano grande simpatia per la potenziale coppia. Lo scenario di Ballando con le Stelle, d’altronde, ha portato fortuna a diversi concorrenti nel corso degli anni. Ma per il momento Alex Di Giorgio e Moreno Porcu sembrano concentrati sul lavoro in pista da ballo. Anche se, quando vengono interpellati sul loro rapporto, Moreno e Alex non si tirano indietro dall’esprimere considerazioni.

Alex Di Giorgio: "Ho avuto molti crolli emotivi"/ "Tradimento è stato un trauma"

“Inizialmente abbiamo fatto fatica a capirci l’uno con l’altro. Si parla e ci si conosce durante le lezioni…”, ha detto il concorrente in una intervista di qualche settimana fa dalla Bortone. Paradossalmente, quindi, il rapporto con il suo insegnante non è nemmeno partito nel migliore dei modi. Adesso però sembra essere esplosa un’alchimia particolare. Un’alchimia che li ha portati quasi al traguardo.

ALEX DI GIORGIO, COMING OUT: "TRADITO DALL'UOMO CHE AMAVO"/ "L'inizio di un periodo davvero buio"

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu: una bellissima amicizia o qualcosa di più? Feeling innegabile a Ballando con le Stelle 2022

A proposito della sua omosessualità, Alex ha ammesso di aver chiesto esplicitamente a Milly Carlucci di poter ballare con un insegnante gay, “per sentirmi completo e capito”. Evidentemente Moreno Porcu è riuscito ad abbattere il muro di incertezze del suo allievo, supportandolo e comprendendolo fino in fondo, questo indipendentemente dal suo orientamento sessuale. “Nell’ambiente sportivo non era accettato, non mi sentivo non solo protetto, ma a mio agio. Se in questo momento c’è un posto dove posso sentirmi protetto ed esprimere quello che sono è questo programma”, ha ribadito a più riprese il nuotatore.

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ballando con le stelle/ Esibizioni spettacolari e rinascita dopo coming out

Con Moreno Porcu ha dato vita ad una coppia di concorrenti che può puntare in alto a Ballando con le Stelle 2022. Il pubblico e i fan sognano insieme a loro, a prescindere da come potrà evolvere il loro rapporto lontani dalle telecamere. Se nascerà una bellissima amicizia o qualcosa di più non è dato saperlo. Almeno non ancora…











© RIPRODUZIONE RISERVATA