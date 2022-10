Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, un ballo sensuale a Ballando con le stelle?/ Tutti aspettano la bachata…

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ballando con le stelle 2022

Verso Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, protagonisti a Ballando con le stelle, dal web per il momento non è possibile desumere una tendenza positiva o negativa in riferimento alla coppia, nonostante siano numerosi i commenti di sostegno. Sia Alex che Moreno sono molto seguiti dal pubblico, ma il percorso risulta troppo breve per delineare un sostegno netto in favore del duo artistico. Nella terza puntata dovranno certamente confermare gli ottimi miglioramenti visti in questa seconda esibizione; avranno sicuramente modo di dimostrare i punti raggiunti dal punto di vista dell’intesa magari con un ballo effettivamente di coppia. In tanti chiedono di vedere la bachata, ballo sensuale di coppia per eccellenza per vedere questi due ballerini finalmente uniti.

Settimana scorsa Alex ha ringraziato per il sostegno e per i giudizi positivi, sottolineando quanto sia stato difficile portare avanti le prove per questa realizzazione ma di essere al contempo soddisfatto del risultato. Moreno ha di fatto confermato tale posizione, complimentandosi per l’energia profusa durante la settimana da Alex a vantaggio dell’intesa per le prossime uscite. Oggi come si comporteranno i due.

La coppia tutta al maschile composta da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu è tra le novità più importanti e significative della nuova edizione di Ballando con le stelle. I due hanno dimostrato una grande intesa fin dalle prime interviste e prove, rendendo il tutto alla prima serata inaugurale. Le attese non sono state però del tutto mantenute, come dimostrato dai soli 32 punti conquistati nella prima esibizione. Nella seconda puntata l’obiettivo era chiaramente quello di far ricredere giudici e pubblico offrendo una performance completa e convincente. Dopo una settimana di prove non proprio semplici, hanno cercato con un ballo contemporaneo di regalare emozioni forti che arrivassero dritte al cuore di giuria e pubblico.

Effettivamente il risultato è stato decisamente degno di nota, con la giuria all’unisono a complimentarsi con l’effetto creato e con l’atmosfera regalata grazie all’eleganza e tenerezza unite. In particolare, Fabio Canino è rimasto impressionato al punto da commuoversi, chiedendo ai due protagonisti di iniziare a lavorare ancora di più sull’intesa per un reale ballo in coppia. Al termine delle votazioni Di Giorgio e Porcu hanno ottenuto ben 44 punti, decisamente meglio rispetto alla prima puntata.











