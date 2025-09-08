Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sono una coppia ufficiale? A rompere il silenzio ci ha pensato l’ex volto di Ballando con le stelle

Il magazine Chi ha paparazzato la settimana scorsa Alex Di Giorgio e Tommaso Zorzi in atteggiamenti inequivocabili mentre erano in vacanza: si può dire che siano una coppia a tutti gli effetti oppure no? Ora finalmente a rompere il silenzio ci ha pensato l’ex volto di Ballando con le stelle in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv.

“Sono felice, sto bene e posso dire di aver trovato un equilibrio” ha fatto sapere lui, continuando col dire che per stare bene con le altre persone in primis bisogna stare bene con se stessi. E non è facile di sicuro dato che oggi si consumano in fretta le giornate per via della frenesia in cui si è immersi. Quello che è importante è trovare un equilibrio interiore. Per quanto concerne il gossip non ci si può far nulla quando si fa parte o si è fatto parte del mondo dello spettacolo.

Alex Di Giorgio ha ritrovato il sorriso insieme a Tommaso Zorzi

Pare proprio che Alex Di Giorgio abbia ritrovato il sorriso insieme a Tommaso Zorzi, che ha ricevuto una doccia fredda per quel che concerne il piccolo schermo: infatti non sarà lui l’opinionista del Grande Fratello condotto da Simona Ventura. Poco male dato che potrà consolarsi con il suo nuovo amore.

È stato un bel percorso quello sulla pista di Ballando con le stelle per Alex che è molto amico del nuotatore Filippo Magnini e infatti si sono sentiti in questi giorni e gli ha dato qualche consiglio. È sicuro che darà del filo da torcere a chiunque essendo un combattente nato. Intanto il pubblico non vede l’ora di vedere come si comporterà Barbara d’Urso sulla pista di Ballando e con la giuria composta tra gli altri dalla sua acerrima nemica Selvaggia Lucarelli.

