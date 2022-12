Alex Di Giorgio: “Ho avuto molti crolli emotivi”/ “Tradimento è stato un trauma”

Alex Di Giorgio, finalista a “Ballando con le Stelle” in coppia con il suo ballerino Moreno Porcu, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. Dopo la performance di venerdì 2 dicembre, attraverso la quale ha raccontato le sue difficoltà, il giovane ha rivelato: “Ho avuto svariati crolli emotivi, l’ultimo l’ho avuto prima di entrare in studio. Rivivere dopo tanto tempo determinate sofferenze che pensavo di avere superato è stato impattante”.

Alex Di Giorgio ha successivamente riferito che “quando ci hanno assegnato le prove la settimana prima, avevo capito di dover tornare a scavare determinate cose che avevo superato. Quali? Il tradimento, il non aver potuto gestire quelle che erano le mie cose. È un po’ come sentirsi violati. Qualcuno entra a casa tua e ti porta via qualcosa che magari vuoi tenerti… Oggi i social hanno aiutato anche a raggiungere un’apertura diversa: il ballo è stato un veicolo per cercare di trasmettere quella che è stata la mia esperienza, condivisa però da tanti altri ragazzi. Personalmente ho avuto la fortuna di essere appoggiato dalla mia famiglia. Ora quando sorrido lo faccio volontariamente e non perché qualcuno mi dice di farlo”.

