Alex Di Giorgio: “Ho ballato con un versamento al ginocchio”/ “Giuria ci ha sparato!”

Alex Di Giorgio, concorrente di “Ballando con le Stelle” in coppia con il maestro Moreno Porcu, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 21 novembre 2022. Il nuotatore si è salvato dall’eliminazione allo spareggio contro Rosanna Banfi (anch’ella salva) e Lorenzo Biagiarelli (eliminato), al termine di una serata complicata per lui, tanto sotto il profilo dei giudizi ricevuti (la sua polka è stata letteralmente bocciata dalla giuria e con il jive successivo la situazione non è migliorata), quanto sotto l’aspetto della salute…

ALEX DI GIORGIO: “HO BALLATO CON UN VERSAMENTO AL GINOCCHIO”

Infatti, a “Storie Italiane” Alex Di Giorgio ha confessato: “Dieci giorni fa ho avuto un versamento al ginocchio. Sabato è stata una serata difficile, in quanto anche il jive era un ballo tutto di ginocchia. La produzione mi ha accompagnato in clinica a fare la risonanza… Io non ho trovato così disastrosa la mia esibizione, con Moreno ci siamo divertiti molto e penso che abbiamo fatto divertire anche il pubblico. Siamo stati bersagliati dai giudici, ci hanno sparato!”. Guillermo Mariotto, anch’egli ospite del programma, ha sorriso e aggiunto: “Alex, quando è stato meno tecnico, ha fatto emergere il suo sex appeal in toto”.

