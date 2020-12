Alex Di Giorgio: “Non farò il Grande Fratello Vip”/ “Non posso per motivi personali”

“È giunto il momento di fare un po’ di chiarezza”. Iniziano così le storie pubblicate su Instagram da Alex Di Giorgio, uno dei nomi trapelati negli ultimi giorni appartenenti al gruppo del nuovo gruppo di inquilini pronti a fare il proprio ingresso al Grande Fratello Vip. Una partecipazione che, a quanto pare, è saltata proprio a pochi giorni dall’ingresso. È proprio lui a svelare che sì, era in effetti uno dei nuovi concorrenti, ma che purtroppo, alla fine, l’ingresso non ci sarà a causa di motivi di carattere personale e lavorativo sorti all’ultimo momento. In alcune storie, poi condivise anche su Instagram, Alex Di Giorgio ha annunciato il suo ‘ritiro’.

Alex Di Giorgio, salta la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: ecco perché

“Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma ma purtroppo per motivi personali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello.” ha annunciato Alex Di Giorgio su Instagram, per poi aggiungere: “Volevo comunque ringraziare Alfonso e tutti gli autori che mi hanno scelto e mi hanno dato fiducia. Però chissà, magari sarà per la prossima edizione”. L’invito per lo sportivo – che avrebbe dovuto essere il famoso ‘ragazzo per Tommaso Zorzi‘, da settimane atteso dal concorrente nella Casa – è ancora valido ma varrà per il prossimo anno.



