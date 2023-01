Alex Di Giorgio: “Soffrivo di asma, nuoto mi ha salvato”/ “Avevo buco nel polmone…”

Alex Di Giorgio, recente protagonista a “Ballando con le Stelle“, è intervenuto ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di sabato 14 gennaio 2023. La stella del nuoto ha rivelato di avere sofferto a causa di alcuni problemi di salute sin da bambino: “Giocavo a basket, ma non riuscivo a finire il campo per colpa dell’asma. I medici mi consigliarono allora di dedicarmi al nuoto, perché in questo sport c’è la respirazione contraria, che è l’ideale per gli asmatici. Inizialmente il nuoto non mi piaceva, strillavo e piangevo ogni volta”.

Poi, ha svelato Alex Di Giorgio, “mi è sorta una grande passione per il cinema, però a 15 anni vincevo le prime medaglie importanti in piscina. Mi sono trovato a dover decidere: se avessi abbracciato la recitazione, avrei dovuto lasciare il nuoto. Ho deciso di salvaguardare quest’ultimo perché la passione stava crescendo, al pari dei risultati”.

ALEX DI GIORGIO: “AVEVO UN BUCO ENORME NEL POLMONE”

Poco prima di partecipare ai Giochi olimpici, Alex Di Giorgio non riusciva a rendere in piscina come al solito: “Avevo capito che nei trials di qualificazione ci fosse qualcosa che non andava – ha affermato –. Non mi si aprivano i polmoni come normalmente avveniva. Finite le gare, arrivai a casa con febbre alta, che non scendeva mai sotto i 38 gradi. Una persona di fiducia, sentendomi tossire al telefono, scelse di mandarmi un medico a casa: dalla radiografia al torace si vedeva un buco nel polmone enorme”.

Alex Di Giorgio rimase ricoverato in ospedale per due settimane e “improvvisamente, da un giorno all’altro, i valori si azzerarono. Mancavano cinque settimane all’ultima chance di strappare un pass per le Olimpiadi. Il medico mi disse che non avrei potuto nuotare fino a luglio, ma io gli risposi che ci avrei comunque provato, in quanto era l’ultima occasione per arrivare alle Olimpiadi. Se mi fossi ammalato, sarei rimasto almeno 4 mesi a letto. Alla fine, ho fatto un miracolo e ce l’ho fatta”.











