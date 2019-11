Alex Djordjevic/ Video, l’espulsione non è stata ancora digerita (Il Collegio 4)

Il concorrente Alex Djordjevic è arrivato con qualche problema fino alla quarta puntata de Il Collegio 4 ambientato in questa stagione nel 1982. L’obiettivo finale dell’episodio è superare l’esame delle scuole medie del 1982. L’inizio della puntata è purtroppo molto teso perché gli alunni sono preoccupati per Claudia. Alla fine il preside decide di non espellere Claudia. Subito dopo il preside dà un annuncio. La settimana sarà interamente dedicata alla vivacità, quella sana, ed in occasione del giorno dello studente organizzano la visita al parco faunistico e il pomeriggio Alex e gli altri esprimeranno la propria creatività pensando a idee sulla pace. Alex e gli altri maschi della classe sono sconvolti dall’arriva della supplente del Prof. Maggi, la Professoressa Pino, una donna bellissima. Durante la lezione di geometria della Professoressa Petolicchio si scatena però un finimondo. Alex e Bellantoni iniziano a litigare e si danno spintoni. L’insegnante interviene subito separando i due che non vogliono dire perché si siano malmenati. La professoressa li manda entrambi dal preside. Il preside giudica severamente la situazione ribadendo che non sono ammessi comportamenti violenti. I due hanno dato una motivazione legata alla ragazza di Bellantoni ma il preside non è convinto. Alex e il suo amico vengono affidati per punizione al sorvegliante che farà fare il campo di corsa almeno 100 volte.

Nel frattempo il preside decide di convocare la fidanzata di Bellantoni, Chiara, che però nega di sapere qualsiasi cosa della gelosia tra i due. Il preside va in campo e confronta i due. Dopo che Alex e Andrea ammettono che era soltanto uno scherzo cambia punizione e dice di ripassare bene tutto il programma della settimana. Successivamente prendono parte alla lezione del Prof. Raina. Il giorno dopo c’è la giornata dello studente, ma Alex e Andrea non potranno andare alla gita. Alex accoglie il programma della sua giornata molto male e rifiuta di studiare mentre gli altri si divertono. Dopo 4 minuti di studio i due vanno a giocare e poi a dormire. Vengono svegliati dalle urla dalle sorvegliante e vengono portati davanti agli altri professori e vengono interrogati. Alex inizia bene, ma poi non risponde male e la prova di inglese è la peggiore. Il preside commenta che la situazione è gravissima e si riserva di prendere la decisione definitiva sul destino dei due. Alex torna dagli altri studenti, gli concedono di partecipare insieme agli altri al giorno dello studente. Dopo una partita a scarabeo arriva il momento di sfogare la loro creatività con cartelloni e canzoni. Nel frattempo Alex e Andrea sono convocati in cortile davanti al preside e agli altri studenti. I due vengono espulsi dal Collegio alla fine ma Alex urla che alla fine lui non si pente di quello che ha fatto.

Alex Djordjevic, Il Collegio 4: uno dei più indisciplinati

Alex Djordjevic è sempre stato uno degli alunni più indisciplinati all’interno del Il Collegio 4. Dopo lo scherzo durante la lezione di geometria è chiaro che abbia finalmente passato il limite. Il preside è stato costretto a dare una punizione esemplare. Dopo che Alex ha fallito anche l’esame il preside decide di espellerli una volta per tutte dalla scuola. Il percorso di Alex nel Collegio è finito e Alex guarda con nostalgia a tutti i bei momenti passati a Scuola. Dice che ripenserà a tutte le risate nel collegio. Ma la sua uscita dal collegio non è affatto priva di polemiche visto che tutti gli altri alunni si ribellano dopo l’uscita di Alex e Andrea. Clicca qui per il video con la sua backstory



