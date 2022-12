Alex Dolgopolov: “tennis mi ha preparato a guerra contro Russia”/ “Sparo ai soldati”

Il tennista Alex Dolgopolov si è ritirato dall’attività agonistica nel 2021, e ora combatte contro l’esercito russo per la sua Ucraina. La sua casa è diventato un Paese devastato dalla guerra. “C’erano topi che correvano dappertutto – ha raccontato in un’intervista concessa al Daily Mail – Non c’era un bagno e bisognava usare un buco, non c’era acqua calda, quindi bisognava scaldarne per lavarsi. Era un villaggio dove la maggior parte persone se n’era andata e c’era solo un’anziana signora che ci dava da mangiare uva”. Un cambio di vita drastico per l’ex tennista Alex Dolgopolov, che fino a pochi mesi prima aveva come avversari Nadal e Djokovic e che giocato otto Wimbledon: “il tennis mi ha preparato alla guerra” ha affermato.

“La guerra è un casino” ha raccontato al Daily Mail, spiegando che “li vediamo (i soldati russi, ndr), gli spariamo. Ci si abitua e si cerca di restare al sicuro”. Alex Dolgopolov si è arruolato quest’estate e lavora principalmente come operatore di droni in un’unità dell’intelligence dell’esercito ucraino. A 34 anni, Alex Dolgopolov ha spiegato che grazie al tennis a imparato a “pensare velocemente, riesco a lavorare bene sotto pressione e non mi faccio prendere molto dal panico”. E ricorda che “le decisioni sbagliate possono costare la vita”.

Alex Dolgopolov, l’ex tennista che ora combatte contro i russi: “sentivo di dovermi arruolare”

Alex Dolgopolov, ex tennista, si trovava in Turchia dopo essersi ritirato dall’attività agonistica. Poi lo scoppio della guerra in Ucraina e la volontà di arruolarsi per il suo Paese, di cui è stato uno dei più grandi atleti. “Sentivo di doverlo fare, di dover prendere parte a questa cosa” ha raccontato al Daily Mail. E ha spiegato che “da marzo mi stavo già preparando, capendo che ci sarebbe stato bisogno di me. Non avevo mai toccato un’arma prima – forse solo una volta sono andato a sparare, ma niente di più. E da allora, ho sparato forse 10.000 colpi da un’arma da fuoco”. Alex Dolgopolov descrive la guerra tra Russia e Ucraina come “più un gioco d’astuzia e combattimenti di artiglieria”, dove “abbiamo diversi tipi di armi che possono davvero ferirli senza avere direttamente un contatto con loro”.

Alex Dolgopolov, interpellato dal Daily Mail, ha commentato le conseguenze del divieto di partecipazione che Wimbledon ha imposto agli atleti russi e bielorussi: “sono favorevole, ma questa decisione non cambia la guerra”. E dei suoi colleghi della Russia e Bielorussia pensa che “non vedo alcuna possibilità di essere di nuovo di nuovo amici, a meno che non si esprimano davvero contro ciò che sta accadendo. I tennisti non hanno parlato, ma sappiamo che alcuni di loro di loro sostengono la guerra”.











