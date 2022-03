Alex dona a Soleil l’equazione dell’amore Dirac/ “Noi, due destini che si uniscono”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge ritrova Alex Belli: cosa accade oltre le mura di Casa

“Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo…”, canta Tiromancino in Due destini, una storia riconducibile a quella che vede Alex Belli e Soleil Sorge protagonisti indiscussi del Grande fratello vip 6, che alla semifinale della 48esima diretta del 10 marzo 2022 vede i due ex gieffini ritrovarsi -dopo che lei era giunta alla scelta di chiudere i rapporti con il promesso sposo di Delia Duran. In puntata, Alex si presenta in canottiera nera e con i muscoli in bella vista, nello studio del reality, dove siede per la prima volta da ospite d’eccezione la sua Sole. Per lei quella di Alex non è una visita di cortesia, ma è una sorpresa con tanto di “pegno d’amore”.

Grande Fratello Vip 2021, pagelle semifinale/ Barù trionfa, Signorini "tradito" da Soeil, Sophie eliminata

L’attore le porge una collana dal ciondolo stilizzato con il simbolo dell’equazione più romantica che la storia della fisica ricordi, quella di Paul Dirac, chiamata anche formula dell’amore. “Se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possiamo più descriverli come due sistemi distinti, ma in qualche modo sottile diventano un unico sistema -delinea la formula dell’amore-. Quello che accade a uno di loro continua ad influenzare l’altro, anche se distanti anni luce”. Questa in pratica è la definizione che Alex dà all’amore con Soleil, alla sua ormai ex complice nel triangolo inscenato al Grande fratello vip 6 , un legame che può quindi definirsi indissolubile.

Gf vip, Sonia Bruganelli promuove Soleil Sorge/ "L'unica che possa fare TV"

Le reazioni al pegno d’amore di Alex Belli a Soleil Sorge al Grande fratello vip 6: la pagella de Il Sussidiario

“Grazie, che carino”, esclama visibilmente emozionata Soleil Sorge, avvolta in un outfit dorato da capogiro, mentre stringe Alex Belli. “Grazie di tutto, ci siamo divertiti e ti terrò nel cuore”, prosegue poi la nordamericana, suggellando la quiete dopo la tempesta con il suo amore artistico trovato nella Casa, nonché promesso sposo di Delia Duran. E, intanto, i commenti dell’occhio pubblico a margine del momento Dirac di Alex Belli e Soleil non si fanno attendere. “Ma basta, sguardo man non ti vuole Sole, molla l’osso”, commenta sarcastico Filippo Nardi (ex Gf vip 5). “Tutto ciò è imbarazzante”, “Ma Alex quanto lo pagano per fare il pagliaccio?”, “Una vergogna”, “Ma il fidanzato di Soleil è un disperato?”, “Ma povera Delia Duran”, emergono tra gli altri commenti.

Carlo Domingo, fidanzato Soleil Sorge/ Incontro dopo il GF Vip? Lei "Rimarrà privato"

Nel bene e nel male, tuttavia, i Solex dimostrano di saper fare intrattenimento, che in tempi durissimi come quelli odierni -segnati dalla pandemia e la guerra Russia -Ucraina e il terrorismo mediatico che ne consegue ai danni della salute psicofisica generale della popolazione mondiale- può dirsi la più alta forma d’amore verso il prossimo.

Voto alla coppia Soleil Sorge e Alex Belli, di fine soggiorno nella Casa: 10 e lode!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





© RIPRODUZIONE RISERVATA