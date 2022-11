Alex, dopo Amici “pronto per Sanremo 2023″/ “Ispirazione? Annoto tutto su telefono”

Dopo il successo di Amici 21, Alex sogna Sanremo 2023. Lo rivela lo stesso cantante, ospite nel salotto di Generazione Z in onda su Rai 2. “Sanremo è sempre stato, come presumo per tutti i cantautori e cantanti, un punto quasi di riferimento, un posto che dici ‘chissà se un giorno se…’” confessa in diretta, senza nascondere il suo desiderio di poter prendere parte al Festival più seguito e amato dal pubblico italiano. Alex ammette però che “non so nulla su Sanremo 2023, io sono sempre pronto” con nuovi pezzi da portare sul palco dell’Ariston.

La sua carriera come cantante nasce “a 15 anni quando mi sono trasferito in Inghilterra” per frequentare il Chesterton Community College a Cambridge e diplomarsi nel 2019 alla BIMM di Londra. Alex racconta che lì “mi sono lasciato andare”, mentre prima il canto “mi imbarazzava” e confessa di aver avuto a lungo “paura del giudizio” degli altri. Un timore che a Generazione Z spiega di aver affrontato “grazie al mio parlarmi da solo e darmi forza da solo”. Arrivando infine a conquistare il secondo posto di Amici 21.

Alex, “l’ispirazione vince su tutto, scrivo sempre sulle note del telefono”

Nel 2021 Alex è entrato a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, nella squadra di Lorella Cuccarini, conquistando la finale e arrivando al secondo posto. Ospite da Generazione Z sulla Rai, rivela come nascono le sue canzoni e come appunta le ispirazioni e gli spunti che portano poi alla creazione dei suoi brani. “Io scrivo sempre spesso sulle note del cellulare – racconta Alex – ad oggi ci ritroviamo sempre con il mano il telefono”. Eppure confessa che “non vado mai a riguardare quello che ho scritto”, perché si tratta di “qualcosa che sentivo in quel momento, però non ricordo benissimo quello che volevo dire”. Almeno fino a “quando mi ritrovo al pianoforte e ributto queste emozioni lì e trovo piano piano gli accordi” giusti per esprimere quel sentimento appuntato sul telefono.

Per Alex, “l’ispirazione è quella voglia di fare che vince su tutto”, da cogliere al volo e che fa scomparire tutto il resto mentre annota sensazioni e idee. In diretta a Generazione Z sceglie Cocciante tra i suoi artisti italiani preferiti. Riserbo invece sulla relazione ormai terminata con Cosmary, ballerina e anche lei allieva della scuola di Amici 21. La fine del loro legame era stata annunciata dalla stessa Cosmary su Instagram, nonostante i due si fossero visti per parecchi mesi dopo la fine del programma. Ora Alex sembra interamente concentrato sulla musica e sui progetti per i prossimi brani.











