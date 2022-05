Alex e Albe come le gemelle Kessler ad Amici 21/ Il Da-da-un-pa scatena il web

Albe e Alex come le gemelle Kessler ad Amici 21

Il daytime di Amici 21 del 5 maggio ha regalato un momento divertentissimo al pubblico del talent show di Maria De Filippi che, a pochi giorni dalla finalissima, ha deciso di regalare anche un attimo di svago ai concorrenti. Dopo la prima sfida sulle note di “Testa spalla” che ha portato alcuni allievi a trasformarsi in maggiordomi per qualche ora, Maria De Filippi ha deciso di ripetere la sfida chiedendo ai concorrenti di esibirsi sulle note di un pezzo storico della televisione italiana come il Da-da-un-pa delle gemelle Kessler.

Un momento divertente ed epico per il talent show di canale 5 che ha avuto come giudice la stessa Maria De Filippi. La sfida si è svolta nello studio di Amici e gli allievi si sono sfidati per non doversi trasformare nuovamente in maggiordomi. La sfida che ha strappato più sorrisi ai telespettatori, ma anche alla conduttrice è stata quella di Albe e Alex.

Albe e Alex ballano il Da-da-un-pa, i fan: “Adoro”

Albe e Alex, sulle note del “Da-da-un-pa” dimostrano di non avere un grande senso del ritmo. Al termine dell’esibizione, Maria De Filippi non sapeva a chi attribuire la vittoria non avendo visto in nessuno dei due delle qualità. “Secondo me dobbiamo aggiungere una divisa e considerarvi inclassificabili”, ha commentato Maria De Filippi al termine dell’esibizione. “Proprio scoordinati”, hanno detto gli altri allievi. Albe e Alex, dunque, saranno dei perfetti maggiordomi di Amici.

Nonostante l’esibizione non perfetta, i fan di Amici 21 hanno comunque apprezzato l’impegno dei due cantanti. Sotto il video dell’esibizione, i fan hanno apprezzato soprattutto l’ironia dei due cantanti e il sorriso di Alex.

