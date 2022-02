Alex e Cosmary di Amici 21, scambio di dediche d’amore/ “Difficile senza te, manchi”

Scambio di dediche d’amore tra Alex e Cosmary, due degli allievi di Amici 21 che hanno trovato l’amore in questa edizione. In occasione di San Valentino i ragazzi impegnati sentimentalmente hanno ricevuto sorprese dalla propria dolce metà e così è accaduto anche per il cantante. Cosmary ha lasciato la scuola qualche settimana fa ma ha deciso di inviare ad Alex una scatola contenente alcune loro foto, un peluche e un videomessaggio che il cantante ha poi ascoltato nella sua cameretta.

“Ciao bimbo. – ha esordito Cosmary nel videomessaggio – Ti faccio questo videomessaggio perché come ben sai oggi è San Valentino e sarei tanto voluta essere lì per festeggiarlo insieme. Purtroppo, visto che non ci sono, ti ho preso un peluche, un koala e non ti sto a dire perché, so che tu lo sai. Abbraccialo forte quando hai bisogno di sentirmi vicino, così come la pietra dell’ira, non lo dimenticare!”

Alex e Cosmary, dediche d’amore a distanza per i due allievi di Amici 21

Cosmary ha poi ammesso di sentire tanto la mancanza di Alex e dei momenti trascorsi insieme nella casetta di Amici 21: “Mi manchi davvero tanto, è difficile….Mi manca ogni momento che passavamo insieme lì dentro, dal bacio della buonanotte al buongiorno la mattina, però sto bene, sono forte e ti aspetto.”, ha concluso la ballerina. Anche Alex ha d’altronde avuto un pensiero romantico per Cosmary. Su Instagram ha pubblicato una story con un cuore e un fiore rosso per lei, un piccolo gesto ma comunque molto importante vista la grande riservatezza del ragazzo.

