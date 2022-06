Alex e Cosmary stanno ancora insieme dopo Amici?/ “Ci sono battibecchi ma…” e su Luigi Strangis…

Alex e Luigi dopo Amici 21: le rivelazioni del cantante

Alex è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Amici. Il cantante ha conquistato il terzo posto, il secondo della categoria canto che è stata vinta da Luigi Strangis, vincitore anche di Amici 21. Proprio con Luigi, durante la permanenza in casetta, c’è stato qualche scontro che non ha però intaccato la loro amicizia. Anzi, durante la chiacchierata fatta con Lorella Cuccarini nel suo format Dimmi di te, Alex Wyse ha rivelato di essere ancora in stretti contatti con lui.

“È sempre stato un bel rapporto dall’inizio. – ha ammesso subito Alex parlando di Luigi – Poi sarà stata sicuramente colpa dei nostri caratteri. Non ci sentiamo per forza di andare l’uno dall’altro. Però è come se sai che quella persona c’è, anche se non ci vai. Magari una persona che guarda non capisce, però noi lo sappiamo. È un po’ quella l’essenza della nostra amicizia. Poi comunque ci vediamo. Ci siamo visti anche ieri, lui è tornato a Roma e io ero lì. Avevo lo stesso albergo, è venuto su a salutarmi.” ha chiarito l’ex allievo.

Alex e Cosmary stanno ancora insieme? Le novità dopo Amici 21

Altro importante rapporto nato nella scuola di Amici 21 per Alex è quello con Cosmary Fasanelli. I due si sono innamorati nella scuola e oggi questa relazione continua: “Va bene, poi ogni tanto ci sono battibecchi come è giusto che sia in ogni relazione.”, ha spiegato il cantante, aggiungendo poi che “Ovviamente, appena sono uscito ci siamo visti subito e adesso ho iniziato a fare il giro per l’Italia quindi è un po’ complicato. Però si trova sempre il tempo.“

Nel corso della chiacchierata con la sua ex coach, Alex ha infine rivelato le emozioni più grandi provate durante la sua avventura ad Amici: “Sicuramente l’entrata, un’emozione che non dimenticherò mai. Sono entrato un po’ in punta di piedi come se tipo ‘sono qui ma non so di essere qui’. Tutto così grande, luminoso. Vedi le persone che vedevi in televisione e pensi ‘cosa mi sta succedendo? Dove mi trovo?’ Quando prendo la maglia al serale; quando è sto prodotto il mio disco; il disco d’oro…“

