“Alex e Delia sono due bugiardi, Delia ti sta truffando”/ I fan avvertono Soleil, la regia censura…

Urla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip contro Alex Belli e Delia Duran, gli autori alzano la musica

Poche ore fa alcuni fans si sono recati per urlare fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Il destinatario delle loro grida era Soleil Sorge, tuttavia esse non contentevano insulti o provocazioni ma un avvertimento. L’ex Uomini e Donne appena ascoltato ha subito condiviso il contenuto delle voci con i co-inquilini: “Hanno urlato Alex e Delia sono due bugiardi, Delia ti sta truffando“. Jessica Selassiè, presente anche lei, in quel preciso istante l’ha però prontamente corretta: “Hanno detto: Alex ti sta truffando, Delia sa tutto, sono due bugiardi”. Naturalmente il Grande Fratello è subito intervenuto alzando il volume della musica. E’ l’ennesimo effetto della travagliata love-story tra Delia Duran e Alex Belli. La sudamericana pochi giorni fa ha affermato di volerlo lasciare definitivamente. Sarà davvero la rottura finale?

Dayane Mello invita i suoi fans a sostenere l’amica, Soleil Sorge

Una delle fans più attenta a difendere Soleil Sorge fuori dalla casa del Grande Fratello Vip è certamente l’ex concorrente Dayane Mello. Negli ultimi giorni l’italo-brasiliana ha espressamente chiesto ai suoi followers di sostenere l’amica.

Pubblicando un video singolare nelle sue Ig Stories, che mostra Soleil Sorge intenta ad inviarle un messaggio per chiedere il suo aiuto, ha diviso i suoi follower: “Ciao Dayane, non so quanti sono gli amici su cui posso contare fuori dalla casa, ma sono certa che posso contare su di te. Sono ad un televoto importante in un periodo complicato. Ho davvero bisogno del tuo fandom. E poi venerdì entra Delia Duran, non vorrai mica perderti la nostra convivenza!”. Se alcuni fan di Dayane Mello hanno apprezzato il gesto, altri si sono rifiutati di sostenere Soleil e hanno trovato scorretta la richiesta della brasiliana, criticandola aspramente.

