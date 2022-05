Alex e il like ‘contro’ Luigi dopo Amici 21/ Rita Pavone si sbilancia ed è polemica!

Alex e il like ‘contro’ Luigi dopo Amici 21: cos’è accaduto?

Amici 21 si è concluso ma le polemiche non si placano. In questi mesi si è creata una forte rivalità, soprattutto in fatto di fan, tra Alex e Luigi che non accenna a placarsi ora che il secondo ha conquistato la vittoria. Nelle ultime ore anche un’artista come Rita Pavone ha detto la sua sui finalisti di Amici 21 con una serie di tweet. Uno di questi è giunto fino ad Alex che, come fa notare Novella2000, ha poi lasciato un like alle parole dell’artista. Questo il tweet: “Amo molto Alex. Trovo che abbia una versatilità vocale straordinaria. Passa con disinvoltura da un genere all’altro ed inoltre scrive belle cose con grande sensibilità. Suona illogico che siano uscite proprio le due sole grandi voci di questo programma. I’m really sorry”.

Rita Pavone si sbilancia per Alex ed è polemica

Il dispiacere di Rita Pavone per Alex e per il fatto che non abbia vinto è parso a molti essere anche un modo per sminuire la vittoria di Luigi Strangis. Ecco perché il like di Alex al post ha fatto storcere il naso ad alcuni fan che hanno poi replicato alle parole della Pavone, criticandole. “Cara Rita, premettendo che mi piacciono tantissimo sia Alex che Sissi, che per quanto mi riguarda quella coppa poteva benissimo essere divisa in 3, lei più di chiunque altro, data la sua esperienza, dovrebbe sapere che non conta solamente una grande voce.”, ha scritto un fan di Luigi; e ancora “Innalzare un ragazzo e denigrarne un altro altrettanto talentuoso non è da grande artista e nemmeno da adulta, Bastava la prima parte con la preferenza, gli anni dovrebbero servire per sapere fin dove ci si deve spingere”, ha ancora tuonato un altro.

