Alex e Marc Marquez insieme alla Honda: ufficiale/ Per la prima volta nella storia…

Alex e Marc Marquez insieme alla Honda: il fratello del campione del mondo sostituisce Jorge Lorenzo, che negli scorsi giorni ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP. La notizia era nell’aria da diversi giorni, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità: per la prima volta nella storia, due fratelli insieme nello stesso team. Fresco campione del mondo di Moto2, Alex Marquez ha firmato un contratto di un anno: «Benvenuto nel Team Repsol Honda», il messaggio della scuderia. Vincitore di otto mondiali ad appena 26 anni, Marc Marquez avrà come compagno di squadra il fratello: un pilota debuttante e fedele, con gli sponsor pronti a stappare lo champagne. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il delizioso quadretto di famiglia sarà parecchio appetibile a livello di mercato…

ALEX E MARC MARQUEZ INSIEME ALLA HONDA: UFFICIALE

Una prima conferma era arrivata da Zarco, segnalato tra i candidati per il post-Lorenzo. Il pilota aveva confermato che non resterà in MotoGP poiché «gli spazi sono chiusi» ed infatti sarà Alex Marquez ad affiancare Marc Marquez. In programma una conferenza stampa nella Hospitality Honda a Valencia per commentare l’ufficialità: come riporta Gpone, la moto che utilizzerà per la presa di contatto potrebbe essere quella lasciata libera da Nakagami. Elogiato nelle scorse settimane anche da Valentino Rossi, Alex Marquez non avrà però vita facile: è stato lo stesso Marc a confermarlo in una recente intervista. Ecco le parole del campione del mondo riportate dai colleghi di Corsedimoto: «Chiunque sia il mio compagno di squadra sarà il mio primo rivale da battere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA