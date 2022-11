Alex e Michela, Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Si lasciano dopo la convivenza?

Alex e Michela, Matrimonio a prima vista Italia 2022: il sogno della convivenza

Alex e Michela sono una coppia particolarmente discussa all’interno di Matrimonio a Prima vista Italia 2022. Tra i due infatti, sembra essersi finalmente acceso il sogno della convivenza, seppur alle apparenze sembrasse che, a primo acchito, non si piacessero più di tanto. Michela e Alex hanno, secondo gli esperti, un’affinità pari all’87%. Altissima dunque. Nonostante questo però, il primo incontro tra i due, non è stato molto positivo. All’altare infatti, Michela trova lo sposo un pò coatto, invitandolo anche a togliere gli orecchini che, dal suo punto di vista, contrastavano la solennità della celebrazione. Tra i due tuttavia, nasce una scherzosa complicità. Partono quindi per Creta, luogo della luna di miele, dove tra alti e bassi, Michela continua ad avere dubbi sulla futura convivenza con Alex.

Sempre qui infatti, nel corso della 2° puntata, definisce Alex molto lontano dal suo prototipo ideale. Alex e Michela, la prima coppia ad essere presentata nella puntata iniziale della nuova edizione Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, sembra però non convincere nemmeno l’opinione pubblica. Sul web infatti, si leggono molti commenti negativi. I più, in realtà, sono rivolti verso Michela. Questa infatti, si presenta troppo categorica e prevenuta nei confronti di Alex, andando a cozzare con lo stile e l’obiettivo del programma. Per i social invece, Alex è un autentico principe azzurro.

Le idee di Alex e Michela dopo la luna di miele

Nonostante i dubbi Alex e Michela sono tornati dalla luna di miele di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022 con nuove idee. Andranno a vivere sotto lo stesso tetto, in una casa presa in affitto, a Roma. La convivenza però, come preannunciato, non sarà affatto semplice. Il primo motivo di discussione sarà scaturito da uno dei derby calcistici più famosi: Roma-Lazio. A complicare ulteriormente le cose però, ci penserà Michela.

Pare infatti che, durante la discussione, cercherà di prevalere sullo sposo facendogli pesare il contesto sociale da cui proviene, titoli di studio e cultura, cosa che Alex non prenderà affatto bene. Il suo insopportabile classismo è sempre fortemente condannato dal pubblico. Che i due coniugi siano quindi destinati alla separazione? Gli importanti chiarimenti che ci saranno nel corso della nuova puntata del programma, in onda il prossimo mercoledì 23 novembre, decreteranno la fine o un nuovo inizio per questa coppia altalenante.

