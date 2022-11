Alex e Michela/ Si separano a Matrimonio a prima vista Italia?

Alex e Michela in crisi a Matrimonio a Prima Vista Italia 2022?

Alex e Michela sono tra le coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, l’esperimento sociale che vede la formazione di coppie di perfetti sconosciuti da parte di un trio di esperti di relazioni sentimentali. In base alle affinità, infatti, i tre esperti combinano le coppie che si conoscono direttamente sull’altare il giorno del matrimonio. Una di queste coppie è quella formata da Alex e Michela compatibili all’87% per il trio di esperti di relazioni sentimentali. La loro combinazione sembra funzionare visto che durante l’ultima puntata i due hanno deciso di proseguire la loro esperienza pensando di andare a vivere insieme.

Eppure il primo incontro tra i due non è stato proprio molto positivo. Michela, infatti, una volta arrivata sull’altare e’ rimasta stupita da Alex giudicandolo “coatto” per via della presenza di alcuni orecchini in bella vista che, secondo lei, contrastavano la solennità della celebrazione. Nonostante questo piccolo problema, alla fine tra i due è nata una scherzosa complicità.

Alex e Michela di Matrimonio a Prima Vista 2022: il pubblico è diviso

Dopo il matrimonio, Alex e Michela di Matrimonio a Prima Vista 2022 sono partiti per il viaggio di nozze con destinazione Creta. Una luna di miele fatta di alti e bassi per la coppia che ha cominciato a sentire i primi dubbi. In primis è stata Michela che, conoscendo lo sposo, ha iniziato a pensare potesse essere molto distante dal suo prototipo di uomo.

La combinazione tra i due non ha convinto particolarmente nemmeno il pubblico da casa; sono tantissimi, infatti, i commenti negativi dei telespettatori verso la coppia e in particolare nei confronti di Michela giudicata troppo categorica e prevenuta nei confronti di Alex, andando a cozzare con lo stile e l’obiettivo del programma. Di tutto altro parere, invece, il pubblico verso lo sposo: Alex, infatti, è visto come un autentico principe azzurro. Cosa decideranno i due novelli sposi? Proseguiranno il loro matrimonio anche fuori dal programma oppure opteranno per la separazione?

