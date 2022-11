Alex e Michela si sono lasciati a Matrimonio a prima vista Italia 2022?/ Tutto finito prima di iniziare…

Alex e Michela, Matrimonio a prima vista: quanti dubbi

Alex e Michela sono stati la prima coppia presentata nella prima puntata di Matrimonio a Prima Vista andata in onda lo scorso 26 ottobre. Lei 34 anni, lui 35; Michela ha dichiarato di essere una persona capace di rappresentare diverse personalità, a seconda del momento e della situazione emotiva. In sostanza, si è presentata come una persona difficile da prendere ma che è capace di innamorarsi con la giusta cautela. Alex si è invece raccontato come un uomo che ha sofferto molto in passato, soprattutto per amore. Vede l’esperienza del programma come un’importante opportunità per trovare l’anima gemella. Nonostante l’entusiasmo, è lui il più intimorito tra i due; tutti i dubbi possibili iniziano a tormentare la sua attesa al punto da non riuscire a trovare l’outfit giusto per stupire la suocera.

Come preannunciato dal giudizio della madre, Michela non apprezza particolarmente il primo approccio visivo con il prossimo consorte. In particolare, lo invita fin da subito a togliere gli orecchini che dal suo punto di vista potevano stonare con la solennità della celebrazione.

A Michela non piace Alex, finita l’avventura a Matrimonio a prima vista?

L’estetica di Alex in generale non sembra convincere Michela che inizia a valutare con serietà l’ipotesi di continuare o fermarsi nell’esperienza a Matrimonio a Prima vista. Nonostante tutto, accettano entrambi di convogliare a nozze ma lasciando alcune riserve da sciogliere nelle ore successive. La durezza di Michela è senza dubbio un muro piuttosto alto da superare per Alex, diversamente proiettato rispetto alla ragazza. Considerata la situazione, il ragazzo rischia di trovare in questa esperienza un nuovo fallimento sentimentale piuttosto che l’amore tanto auspicato. Anche sul web l’opinione generale sembra piuttosto negativa; all’apparenza Michela risulta troppo categorica e leggermente prevenuta, soprattutto dal punto di vista dell’apparenza fisica. Tali caratteristiche difficilmente si conciliano con lo stile e l’obiettivo del programma.

La prossima puntata sarà dedicata ai festeggiamenti e avremo modo di scoprire se l’intesa tra i due riuscirà a sbocciare. Senza dubbio, Michela dovrà cercare di aprirsi maggiormente nei confronti di Alex al fine di comprendere fino in fondo quale possa essere il futuro per i due.

